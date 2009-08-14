مصطفی عزیزی تهیه‌کننده این مجموعه به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری در غرب تهران در لوکیشن اصلی در حوالی میدان نور ادامه دارد. پیام دهکردی، الهام پاوه‌نژاد و خاطره حاتمی که به تازگی به گروه پیوسته‌اند مقابل دوربین رفتند. تصویربرداری و تدوین این مجموعه به نیمه رسیده است و به زودی صداگذاری و ساخت موسیقی شروع می‌شود.

"گاوصندوق" اولین مجموعه مازیار میری است و رضا بابک، آزاده صمدی، افشین هاشمی، سیامک صفری‌، حمید ابراهیمی، بهاره رهنما، سینا رازانی، عباس کوثری‌، فرهاد اصلانی، علی عمرانی، آشا محرابی ، محسن حسینی، سیروس گرجستانی، سروش صحت و شراره دولت‌آبادی بازیگران آن هستند.

عوامل این مجموعه عبارتند از مدیر تصویربرداری: مصطفی احمدیان، طراح صحنه و لباس: سیامک احصایی، صدابردار: ساسان نخعی، طراح گریم: مهرداد میرکیانی، تدوین: محمدرضا موئینی، صدابردار: ساسان نخعی، مدیر تولید: علیرضا ابوالقاسمی‌نژاد، محصول شبکه سه.

مازیار میری فیلم‌های سینمایی "به آهستگی"، "قطعه ناتمام" و "پاداش سکوت" را در کارنامه دارد.

