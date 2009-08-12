روحانیت در جلوگیری از فتنه های دشمنان نقش موثری را ایفا می کند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام محمدرضا مدیح ظهر چهارشنبه در حاشیه همایش سراسری مشترک مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم که در مشهد برگزار شد افزود: بررسی فتنه ها ونفاق جدید در انقلاب اسلامی و راهکار مبارزه با آن، بررسی راهکارهای انتشار آموزه های اسلام ناب محمدی در جوامع بشری راهکاری های توسعه و تقویت نهاد بسیج طلاب و تامین روحانیون به عنوان مبلغ، هادی سیاسی برای کمک به سایر اقشار بسیج از اهداف برگزاری این همایش است.

وی تصریح کرد: شرکت کنندگان در این همایش به عنوان نمایندگان حوزه علمیه، همکاری خود را در آینده با جدیت بیشتر پیگیری می کند و با حضور در این همایش احساس مسئولیت آنان به روز و تازه می شود.

وی با اشاره به دومین دوره برگزاری این همایش تاکید کرد: آثار مطلوب همایش اول مانند حضور روحانیت در اردوهای بسیج، راهیان نور و هجرت سازندگی به طور مضاعف افزایش یافت و زمینه ساز برگزاری این همایش شد.

وی درباره تاثیر این همایش در جلوگیری از فتنه های اخیر به وجود آمده در کشور افزود: در پایان این همایش بیانیه ای صادر می شود که موضع روحانیت در دفاع از ولایت فقیه نسبت به عناصر بیگانه برای یک بار دیگر منعکس خواهد شد.

جانشین فرمانده نیروی مقاومت بسیج افزود: دشمنان ما به دنبال تخریب جایگاه ولایت، روحانیت و مرجعیت در جامعه هستند اما ما معتقدیم که آخرین سخن، قانون است و فصل الخطاب رهبری است.

وی خاطر نشان کرد: نقش هدایت رهبری و بصیرت امت، فتنه های اخیر دشمنان را در انقلاب مخملی با صد درصد شکست مواجه ساخت.