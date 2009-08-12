به گزارش خبرنگار مهر، آئین قرعه‌کشی مسابقات فوتبال نوجوانان غرب آسیا عصر امروز (سه شنبه) در اردن برگزار شد که طی آن تیم زیر 15 سال کشورمان در گروه B و با تیم‌های نوجوانان امارات و کویت هم‌گروه شد.

- گروه‌بندی و برنامه کامل مسابقات فوتبال نوجوانان غرب آسیا به شرح زیر است:

گروه A: یمن، عراق و سوریه

گروه B: ایران، امارات و کویت

گروه C: اردن، بحرین و فلسطین

جمعه - 23/5/88

* ایران - کویت، ساعت 18 به وقت محلی (19:30 به وقت ایران)، ورزشگاه الپترا اردن

شنبه - 24/5/88

* ایران - امارات، ساعت 18 به وقت محلی (19:30 به وقت ایران)، ورزشگاه الپترا اردن

اکبر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تائید این خبر گفت: درصورتیکه تیم ایران در گروه خود عنوان نخست را بدست آورد، در مرحله نیمه نهایی برابر تیم نخست گروه A به میدان می‌رود و اگر عنوان بهترین تیم دوم مسابقات را از آن خود کند، مقابل تیم نخست گروه C قرار خواهد گرفت.

سرمربی تیم فوتبال زیر 15 سال کشورمان همچنین خاطرنشان کرد: مرحله نیمه نهایی این مسابقات روز دوشنبه هفته آینده و دیدار نهایی هم روزسه‌شنبه برگزار خواهد شد.