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۲۱ مرداد ۱۳۸۸، ۱۵:۵۹

مسابقات نوجوانان غرب آسیا/

ایران با امارات و کویت هم‌گروه شد/ ورزشگاه "الپترا" میزبان مسابقات شاگردان محمدی

ایران با امارات و کویت هم‌گروه شد/ ورزشگاه "الپترا" میزبان مسابقات شاگردان محمدی

تیم فوتبال زیر 15 سال ایران در گروه B مسابقات نوجوانان غرب آسیا و با تیم‌های امارات و کویت هم‌گروه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آئین قرعه‌کشی مسابقات فوتبال نوجوانان غرب آسیا عصر امروز (سه شنبه) در اردن برگزار شد که طی آن تیم زیر 15 سال کشورمان در گروه B و با تیم‌های نوجوانان امارات و کویت هم‌گروه شد.

- گروه‌بندی و برنامه کامل مسابقات فوتبال نوجوانان غرب آسیا به شرح زیر است:
گروه A: یمن، عراق و سوریه
گروه B: ایران، امارات و کویت
گروه C: اردن، بحرین و فلسطین

جمعه - 23/5/88
* ایران - کویت، ساعت 18 به وقت محلی (19:30 به وقت ایران)، ورزشگاه الپترا اردن
شنبه - 24/5/88
* ایران - امارات، ساعت 18 به وقت محلی (19:30 به وقت ایران)، ورزشگاه الپترا اردن

اکبر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تائید این خبر گفت: درصورتیکه تیم ایران در گروه خود عنوان نخست را بدست آورد، در مرحله نیمه نهایی برابر تیم نخست گروه A به میدان می‌رود و اگر عنوان بهترین تیم دوم مسابقات را از آن خود کند، مقابل تیم نخست گروه C قرار خواهد گرفت.

سرمربی تیم فوتبال زیر 15 سال کشورمان همچنین خاطرنشان کرد: مرحله نیمه نهایی این مسابقات روز دوشنبه هفته آینده و دیدار نهایی هم روزسه‌شنبه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 928694

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