به گزارش خبرنگار مهر، آئین قرعهکشی مسابقات فوتبال نوجوانان غرب آسیا عصر امروز (سه شنبه) در اردن برگزار شد که طی آن تیم زیر 15 سال کشورمان در گروه B و با تیمهای نوجوانان امارات و کویت همگروه شد.
- گروهبندی و برنامه کامل مسابقات فوتبال نوجوانان غرب آسیا به شرح زیر است:
گروه A: یمن، عراق و سوریه
گروه B: ایران، امارات و کویت
گروه C: اردن، بحرین و فلسطین
جمعه - 23/5/88
* ایران - کویت، ساعت 18 به وقت محلی (19:30 به وقت ایران)، ورزشگاه الپترا اردن
شنبه - 24/5/88
* ایران - امارات، ساعت 18 به وقت محلی (19:30 به وقت ایران)، ورزشگاه الپترا اردن
اکبر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تائید این خبر گفت: درصورتیکه تیم ایران در گروه خود عنوان نخست را بدست آورد، در مرحله نیمه نهایی برابر تیم نخست گروه A به میدان میرود و اگر عنوان بهترین تیم دوم مسابقات را از آن خود کند، مقابل تیم نخست گروه C قرار خواهد گرفت.
سرمربی تیم فوتبال زیر 15 سال کشورمان همچنین خاطرنشان کرد: مرحله نیمه نهایی این مسابقات روز دوشنبه هفته آینده و دیدار نهایی هم روزسهشنبه برگزار خواهد شد.
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