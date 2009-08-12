اوباما منتقدانش را به جوسازی و ایجاد فضای وحشت متهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "باراک اوباما" در دفاع از طرح اصلاحات دولتش در حوزه بهداشت به منتقدان این طرح حمله کرد. وی در نشستی که برای بررسی این طرح در ایالت نیوهمپشایر برگزار شد مخالفان را به جوسازی و ایجاد وحشت در بین مردم متهم کرد.

اوباما در جمع حدود هزار و 800 تن از شرکت کنندگان در این تجمع گفت : مردم آمریکا نباید به سخنان کسانی گوش فرا دهند که قصد ایجاد وحشت داشته و آنان را گمراه می کنند. وی اطمینان داد طرح اصلاح در سیستم بهداشتی به این معنی نیست که از این پس دولت درباره مسائل درمانی تعیین تکلیف می کند.

رئیس جمهور آمریکا در ادامه با بیان اینکه هدف منتقدان وحشت آفرینی در بین مردم است، افزود: آنچه واقعا ترس آور است، این است که هیچ اقدامی در این حوزه صورت نگیرد. به گفته وی، اصلاحات می تواند بدون آنکه هزینه جاری خانواده ها را افزایش دهد، انجام شود.

بنا بر اعلام دولت اوباما، به منظور روشن کردن اهداف دولت از طرح اصلاحات در حوزه بهداشت و پاسخ به پرسشها در این زمینه دو نشست مشابه دیگر در ایالتهای مونتانا و کلورادو طی روزهای آینده برگزار می شود.