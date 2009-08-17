اعتراض مجلس به نحوه واگذاری نمایشگاه بین المللی

اسدالله عباسی در گفتگو با مهر در خصوص واگذاری نمایشگاه بین المللی از سوی دولت به سازمان بازنشستگی وابسته به ارتش برای رد دیون، گفت: نمایشگاه محل عرضه تولیدات و دستاوردها است و چون زیر مجموعه های وزارت تعاون و بازرگانی در آن نقش پررنگی دارند بهتر است دولت آن را به این دو بخش واگذار کند.

نایب رئیس فراکسیون تعاون مجلس اظهار داشت: نظر اعضای فراکسیون تعاون و هیئت مدیره اتاق تعاون ایران این است که دولت ترتیبی اتخاذ کند تا اداره نمایشگاه به اتاقهای تعاون و بازرگانی سپرده شود.

عباسی در ادامه با اعلام اینکه فراکسیون تعاون در مجلس 150 نفر عضو دارد، افزود: دولت بدون اینکه مرتکب تخلف قانونی شده باشد این شرکت تحت مدیریت خود را برای رد دیون در نظر گرفت.

وی تاکید کرد: البته بهتر بود برای واگذاری شرکت سهامی نمایشگاهها مزایده برگزار می کردند تا از این طریق اتاقهای تعاون و بازرگانی نیز بتوانند حضور یابند و قیمت خود را پیشنهاد کنند.

عضو هیئت بازرسی اتاق تعاون ایران خاطر نشان کرد: در واقع با تصمیمی که توسط دولت در واگذاری نمایشگاه برای رد دیون گرفته شده است دیگر برگزاری مزایده انجام نمی شود.

به گفته عباسی اگر دولت بتواند شرکتهای دیگر تحت مالکیت خود را به جای نمایشگاه بین المللی برای تسویه بدهی های خود واگذار کند و نمایشگاه را به اتاقهای تعاون و بازرگانی واگذار بسپارد، نتیجه بهتری حاصل می شود.