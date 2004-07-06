* خبرگزاري " مهر" - گروه دين وانديشه : هدف از تشكيل دفتر بازخواني انديشه مدرن چيست ؟

- شهريار زرشناس : هدف از تشكيل دفتر بازخواني انديشه مدرن، سازماندهي يك كار تحقيقاتي و نقادانه در خصوص مباني تئوريك و فلسفي غرب مدرن و نيز نقد رويكردها و گرايش هاي غربي و شبه مدرنيستي در داخل كشور است. مخاطب اصلي اين دفتر، دانشجويان و جوانان تحصيل كرده و كتابخوان هستند . طرح اوليه دفتر توسط اينجانب به دكتر خاموشي رئيس سازمان تبليغات اسلامي ارائه شده و با حمايت ايشان دفتر تاسيس و فعال شد .



* فعاليتهاي شما به چه موضوعاتي اختصاص دارد ؟



- موضوعات مورد پژوهش و تحقيق به حسب اولويتهاي فكري و نيازها و دغدغه هاي تئوريكي اي كه در سطح جامعه و به ويژه در بين اقشار دانشگاهي و انديشمند وجود دارد انتخاب شده و به نويسندگان سفارش داده مي شود. تلاش دفتر معطوف به اين است كه اكثر محققان و نويسندگان آثار از بين نويسندگان صاحب نظر و متخصص و نام آور متعهد به آرمان هاي انقلاب اسلامي و ولايت فقيه انتخاب گردند. در برخي موارد نيز از نيروهاي جوان و نويسندگان و محققان متعهدي كه هنوز در ابتداي كار تحقيقي هستند استفاده مي گردد تا زمينه هاي پرورش اين نيروها و كادر سازي در آينده فراهم گردد.



* آيا تا كنون پژوهشي از سوي اين دفتر منتشر شده است ؟

- در حال حاضر حدود 12 اثر كاملا آماده گرديده و تعدادي از آنها براي چاپ ارسال شده است. حدود 8 اثر در دست تاليف است و براي سال 1383 نيز ان شاءالله حدود 10 سفارش خواهيم داشت. عنوان برخي از آثار آماده شده دفتر عبارت است از : 1- خدا در انديشه دكارت و فلسفه ملاصدرا ، 2- در حسرت تجدد و ترقي،3- سايه اهريمن درون ، 4- سكولاريسم در بوته نقد، و 5- ملاحظاتي درباره پلوراليسم . اين آثار از جمله آثار توليدي اين دفتر در سال 1382 هستند كه در مرحله چاپ قرار دارند. " روحانيت ستيزي در تاريخ معاصر ايران " ، " بحران نهيليسم فكري وهنري نيچه " ، " فلسفه تجدد در ايران" ، " چشم اندازي از ادبيات معاصر ايران " از جمله آثاري هستند كه در سال 83 از سوي شركت چاپ ونشر بين الملل ( وابسته به انتشارات امير كبير ) منتشر شده اند .



* لطفا تعدادي از محققان و پژوهشگران دفتر بازخواني انديشه مدرن را كه با اين دفتر همكاري مي كنند معرفي كنيد ؟

- در حال حاضر اساتيد و نويسندگاني چون دكتر همايون همتي، دكتر موسي نجفي، دكتر محمد مددپور، فاطمه رجبي، دكتر مظفر نامدار و جمعي ديگر از پژوهشگران با اين دفتر همكاري مي كنند .



* محققان و پژوهشگران براي همكاري با دفتر بايد داراي چه شرايط و ويژگي هايي باشند ؟



- نويسندگان همكار دفتر بازخواني انديشه مدرن بايد متعهد به انقلاب و آرمانهاي نظام اسلامي، متخصص در موضوعاتي چون : نقد فلسفه غرب، تحليل تاريخ معاصر، نقد جريانات روشنفكري سكولار و التفاطي، مباحث كلام جديد و...، صاحب قلم و داراي رويكرد تحليلي وعلمي به مباحث مورد نظر باشند. هر ساله دفتر جهت پرورش نيروي انساني مورد نياز در امر تحقيق و پژوهش آثار تعداد كمي از مولفان جوان را نيز زيرنظر اساتيد هر رشته منتشر مي نمايد.

* محققان و پژوهشگران چگونه مي توانند با دفتر بازخواني انديشه مدرن ارتباط برقرار كنند ؟



- براي برقراري ارتباط با دفتر مي توان با شماره تلفن 6497467 تماس گرفت و يا با حضور در محل دفتر واقع در خيابان ولي عصرجنوبي، بعد از چهار راه جمهوري ، نرسيده به جامي، ساختمان سابق دانشكده ي سوره، پلاك 18، طبقه ي اول با مسوول دبيرخانه دفتر گفت وگو كرد. نويسندگان و علاقمندان مي توانند آثار خود را به طور حضوري به دبيرخانه ارائه دهند تا پس از بررسي در شوراي علمي دفتر درباره آنها تصميم گيري به عمل آيد.