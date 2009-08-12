کلوتید ریس در پی ارائه تعهد از سفارت و سپردن وثیقه آزاد شده است

یک منبع آگاه سیاسی خبر داد که آزادی تبعه فرانسوی متهم در دادگاه حوادث اخیر در پی ارسال یادداشت رسمی از سفارت و سپردن تعهد و وثیقه بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر ، یک منبع مطلع سیاسی در خصوص خبر آزادی خانم کلوتید ریس تبعه فرانسه اظهار داشت: سفارت فرانسه در تهران با ارسال یادداشت رسمی ضمن تعهد و سپردن وثیقه خواستار آزادی خانم کلوتید ریس شد این موضوع به قوه قضائیه منعکس تا برابر مقررات خویش عمل نماید.