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۲۱ مرداد ۱۳۸۸، ۱۷:۱۹

یک منبع آگاه سیاسی :

کلوتید ریس در پی ارائه تعهد از سفارت و سپردن وثیقه آزاد شده است

کلوتید ریس در پی ارائه تعهد از سفارت و سپردن وثیقه آزاد شده است

یک منبع آگاه سیاسی خبر داد که آزادی تبعه فرانسوی متهم در دادگاه حوادث اخیر در پی ارسال یادداشت رسمی از سفارت و سپردن تعهد و وثیقه بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر ، یک منبع مطلع سیاسی در خصوص خبر آزادی خانم کلوتید ریس تبعه فرانسه اظهار داشت: سفارت فرانسه در تهران با ارسال یادداشت رسمی ضمن تعهد و سپردن وثیقه خواستار آزادی خانم کلوتید ریس شد این موضوع به قوه قضائیه منعکس تا برابر مقررات خویش عمل نماید.
کد مطلب 928742

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