به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال امید ایران و آلمان در دیدار رده‌بندی تورنمنت "لوبانفسکی عصر امروز در ورزشگاه "بانداراکا" شهر کی‌یف و به قضاوت "هالیس اوزاکا" داور اهل ترکیه به مصاف هم رفتند که نیمه اول این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید.

در این دیدار که تیم ایران با پیراهن سفید مقابل تیم قرمزپوش آلمان به میدان رفت دو تیم در نیمه اول بازی متعادلی را به نمایش گذاشتند و برتری محسوسی نسبت به یکدیگر نداشتند.

در وقت‌های اضافه نیمه اول ایمان موسوی روی یک ضد حمله از خط دفاعی آلمان گذشت و در حالی که تنها دروازه‌بان این تیم را پیش رو داشت درون محوطه جریمه توسط "اولریش سورس" سنگربان ژرمن‌ها سرنگون شد. داور با اخراج دروازه بان آلمان یک ضربه پنالتی به سود ایران اعلام کرد اما این ضربه را احسان حاج صفی در عین ناباوری به بیرون زد تا نیمه اول با تساوی بدون گل خاتمه یابد.