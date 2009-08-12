جلسه شهردار و اعضای شورای شهر سنندج بدون حضور خبرنگاران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، جلسه ویژه رسیدگی به سئوالات اعضای شورای شهر سنندج از شهردار این عصر چهارشنبه و بدون حضور خبرنگاران پشت درهای بسته آغاز شد.

این در حالیست که ابتدا قرار بود این جلسه با حضور خبرنگاران رسانه های جمعی برگزار شود اما به رغم حضور 9 خبرنگار از خبرگزاری ها و رسانه های محلی از ورود نمایندگان رسانه ای جمعی ممانعت به عمل آمد و جلسه پشت درهای بسته آغاز شد.

این جلسه در راستای بررسی سئوالات شش نفر از اعضای شورای شهر سنندج در خصوص عملکرد فریدون پوررضایی برگزار شده و قرار است که مستندات شهردار سنندج در پاسخ به درخواستهای شش عضو شورا ارائه شود.

در صورت جلسه شش عضو شورای شهر سنندج که هفته گذشته به تصویب رسید، موارد مختلفی از جمله وضعیت پروژه های عمرانی شهر سنندج، وضعیت اجرای طرح بافتهای فرسوده، وضعیت مبهم اجرای پروژه تله کابین آبیدر به رغم گذشته چندین سال، جذب اعتبارات بانک جهانی و ساماندهی محلات حاشیه نشین و سکونتگاه های غیررسمی از جمله این موارد بود.

رئیس شورای اسلامی شهر سنندج، در رابطه با عدم اجازه به خبرنگاران برای حضور در این جلسه گفت: در این جلسه قرار است مستندات شهردار در خصوص سئوالات اعضا ارائه شود و بعد از پایان جلسه در یک نشست خبری نتایج آن اطلاع رسانی خواهد شد.