پیروزی کره جنوبی برابر پاراگوئه/ حریف ایران چین را متوقف کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه دیدارهای دوستانه فوتبال در قاره آسیا، عصر امروز کره جنوبی در ورزشگاه خانگی خود موفق شد با نتیجه یک بر صفر پاراگوئه را شکست دهد که پارک جی سونگ در دقیقه 84 تک گل تیم میزبان را به ثمر رساند.

همچنین تیم فوتبال سنگاپور که در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2011 با تیم ملی کشورمان هم‌گروه است، در زمین خود برابر چین به نتیجه تساوی یک بر یک دست یافت.

در این دیدار نوح علم شاه در دقیقه 6 گل برتری تیم سنگاپور را به ثمر رساند و یانگ در دقیقه 27 موفق شد با فتح دروازه میزبان، مانع از شکست چین شود.

تیم‌های آسیایی امشب همچنین دیدارهای دوستانه دیگری برگزار خواهند کرد که برنامه آن به شرح زیر است:

* عمان - عربستان

* استرالیا - کامرون

* بوسنی - ایران