  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲۲ مرداد ۱۳۸۸، ۱۰:۰۵

" هیئتها" منتشر شد

شماره جدید نشریه "هیئتها" از سوی انجمن ادبیات، علوم و هنر دانشگاه جان هاپکینز منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشریه اختصاص به مطالعه گفتمانهای تئوریک و عملی مرتبط با علوم، تکنولوژی و پزشکی دارد.

این نشریه به رابطه میان ادبیات و هنر با علوم و تکنولوژی می‌پردازد و نشریه تخصصی انجمن ادبیات، علوم و هنر (SLSA) به شمار می‌رود.

"چگونه بر اساس استعاره می‌اندیشیم" موضوعی است که توسط کوروان درویل و مارینا فان دن بومن در این شماره از نشریه مورد بررسی قرار گرفته است.

"استعاره‌های عام زیستی" اثر اینا هلشتن، "مواجهه با استعاره‌های مجسم" اثر مارینا فان دن بومن، "نقاشی و عکس برداری از مناظر" اثر چانگلین کوا از جمله مقالات و موضوعاتی هستند که در این شماره از نشریه به چاپ رسیده است.

کد مطلب 928826

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها