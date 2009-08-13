" هیئتها" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشریه اختصاص به مطالعه گفتمانهای تئوریک و عملی مرتبط با علوم، تکنولوژی و پزشکی دارد.
این نشریه به رابطه میان ادبیات و هنر با علوم و تکنولوژی میپردازد و نشریه تخصصی انجمن ادبیات، علوم و هنر (SLSA) به شمار میرود.
"چگونه بر اساس استعاره میاندیشیم" موضوعی است که توسط کوروان درویل و مارینا فان دن بومن در این شماره از نشریه مورد بررسی قرار گرفته است.
"استعارههای عام زیستی" اثر اینا هلشتن، "مواجهه با استعارههای مجسم" اثر مارینا فان دن بومن، "نقاشی و عکس برداری از مناظر" اثر چانگلین کوا از جمله مقالات و موضوعاتی هستند که در این شماره از نشریه به چاپ رسیده است.
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