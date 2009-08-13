سهم قند و شکر در سبد هزینه خانوار یک درصد است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید محمد حسینی عصر پنجچشنبه در سی‌ و ‌یکمین سمینار سالانه مدیران کارخانه‌های صنایع قند و شکر ایران که در تالار گردهمایی شکر مرکز بررسی و تحقیق و آموزش صنایع قند ایران برگزار شد، افزود: پیش‌نویس شورای سیاست‌گذاری صنایع قند و شکر کشور آماده شده است و منتظر تصویب این پیش‌نویس در هیئت دولت هستیم.

رئیس انجمن صنایع غذایی ایران با اشاره به اینکه در حال حاضر صنایع آبمیوه کشور 30 درصد کاهش تولید دارند، اظهار داشت: مسئولان دولتی آمار دقیقی از کارخانجات تعطیل شده در شهرک‌های صنعتی ارائه نمی‌دهند.

در ادامه این مراسم عضو هیئت مدیره کارخانجات قند و شکر ایران گفت: آمار و ارقام نشان می‌دهد که به‌ رغم استراتژیک بودن صنعت قند و شکر کشور، نگاه استراتژیکی به این صنعت نداریم.

سید محمود کم‌گویان اظهار داشت: برای پایداری در صنعت قند و شکر کشور و برگشت سرمایه‌گذاری در این صنعت باید ساختار این صنعت متکی به فرهنگ مصرف‌کننده باشد.

عضو هیئت مدیره کارخانجات قند و شکر ایران خاطرنشان کرد: باید مهمترین مشکل صنعت قند کشور از جمله تعرفه وارداتی را روی میز دولت گذاشت.

همچنین مدیرکل حفاظت و محیط زیست خراسان رضوی در ادامه این مراسم، افزود: جلوگیری از آلودگی محیط زیست در بخش صنعت از اولویت‌های برنامه چهارم توسعه است و سعی خواهیم کرد که این موضوع را در برنامه پنجم نیز توسعه دهیم.

سید حسین آقامیری با تاکید بر اینکه ایجاد تصفیه‌خانه فاضلاب در کارخانجات صنایع قند و شکر منجر به کاهش هزینه‌های تولید آن‌ها شده است، یادآور شد: با نصب این تصفیه‌خانه سهم مصرف آب در کارخانجات قند از هزار و 200 لیتردر ثانیه به 261 لیتردر ثانیه کاهش یافته است.

وی تاکید کرد: هزینه کردن در بخش محیط زیست هزینه‌گذاری نیست زیرا با جرات می‌توان گفت سرمایه‌گذاری در این بخش بیش از چهار برابر برای صاحبان صنایع سودآور است.