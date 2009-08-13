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۲۲ مرداد ۱۳۸۸، ۱۵:۵۱

سهم قند و شکر در سبد هزینه خانوار یک درصد است

سهم قند و شکر در سبد هزینه خانوار یک درصد است

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس انجمن صنایع غذایی ایران گفت: بر اساس آمار بانک مرکزی در سال 86 سهم قند و شکر در سبد هزینه خانوار حدود یک درصد بود و این در حالی است که سهم گوشت در این سال در سبد هزینه خانوار بالغ بر 26.3 درصد است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید محمد حسینی عصر پنجچشنبه در سی‌ و ‌یکمین سمینار سالانه مدیران کارخانه‌های صنایع قند و شکر ایران که در تالار گردهمایی شکر مرکز بررسی و تحقیق و آموزش صنایع قند ایران برگزار شد، افزود: پیش‌نویس شورای سیاست‌گذاری صنایع قند و شکر کشور آماده شده است و منتظر تصویب این پیش‌نویس در هیئت دولت هستیم.

رئیس انجمن صنایع غذایی ایران با اشاره به اینکه در حال حاضر صنایع آبمیوه کشور 30 درصد کاهش تولید دارند، اظهار داشت: مسئولان دولتی آمار دقیقی از کارخانجات تعطیل شده در شهرک‌های صنعتی ارائه نمی‌دهند.

در ادامه این مراسم عضو هیئت مدیره کارخانجات قند و شکر ایران گفت: آمار و ارقام نشان می‌دهد که به‌ رغم استراتژیک بودن صنعت قند و شکر کشور، نگاه استراتژیکی به این صنعت نداریم.

سید محمود کم‌گویان اظهار داشت: برای پایداری در صنعت قند و شکر کشور و برگشت سرمایه‌گذاری در این صنعت باید ساختار این صنعت متکی به فرهنگ مصرف‌کننده باشد.

عضو هیئت مدیره کارخانجات قند و شکر ایران خاطرنشان کرد: باید مهمترین مشکل صنعت قند کشور از جمله تعرفه وارداتی را روی میز دولت گذاشت.

همچنین مدیرکل حفاظت و محیط زیست خراسان رضوی در ادامه این مراسم، افزود: جلوگیری از آلودگی محیط زیست در بخش صنعت از اولویت‌های برنامه چهارم توسعه است و سعی خواهیم کرد که این موضوع را در برنامه پنجم نیز توسعه دهیم.

سید حسین آقامیری با تاکید بر اینکه ایجاد تصفیه‌خانه فاضلاب در کارخانجات صنایع قند و شکر منجر به کاهش هزینه‌های تولید آن‌ها شده است، یادآور شد: با نصب این تصفیه‌خانه سهم مصرف آب در کارخانجات قند از هزار و 200 لیتردر ثانیه به 261 لیتردر ثانیه کاهش یافته است.

وی تاکید کرد: هزینه کردن در بخش محیط زیست هزینه‌گذاری نیست زیرا با جرات می‌توان گفت سرمایه‌گذاری در این بخش بیش از چهار برابر برای صاحبان صنایع سودآور است.

کد مطلب 928832

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