تیم فوتبال زیر 17 سال ایران به مصاف قطر و امارات می رود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال زیر 17 سال کشورمان در راستای برنامه‌های آماده سازی خود برای حضور در مسابقات جام جهانی نوجوانان روز 19 شهریورماه راهی قطر می شود و در این اردو 4 روزه، یک دیدار تدارکاتی با تیم جوانان قطر برگزار می کند.

همچنین شاگردان علی دوستی در مرحله دیگر اردوی آماده سازی خود، روز 22 مهرماه برای برپایی اردویی یک هفته‌ای و انجام 2 دیدار دوستانه به کشور امارات سفر می کند که به نظر می رسد این اردو آخرین مرحله از اردوهای آماده سازی نوجوانان فوتبال ایران پیش از حضور در مسابقات جام جهانی باشد.

دور جدید تمرینات تیم فوتبال زیر 17 سال کشورمان از روز شنبه آینده در کمپ تیم‌های ملی آغاز می شود که در این اردو شاگردان دوستی 2 دیدار دوستانه برگزار خواهد کرد.

شاگردان دوستی روز دوشنبه هفته آینده برابر تیم دسته دومی مقاومت سپاسی که هدایت آن برعهده رحمان احمدی است به میدان می‌روند و ساعت 10 صبح روز چهارشنبه هم به دیدار تیم فوتبال امید صبای قم خواهند رفت.

تیم فوتبال زیر 17 سال کشورمان خود را برای حضور در مسابقات جام جهانی نوجوانان سال 2009 - نیجریه آماده می کند. شاگردان علی دوستی در آن رقابت‌ها که از دوم تا 24 آبانماه در نیجریه برگزار می شود در گروه C با تیم‌های گامبیا، کلمبیا و هلند هم‌گروه هستند.