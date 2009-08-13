نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان استان مرکزی گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، در 145 غرفه این نمایشگاه شرکت‌کنندگان آخرین تولیدات خود را در زمینه تولیدات در و پنجره، تاسیسات، حرارتی و برودتی، نمای ساختمان و تزئینات آن و دیگر تولیدات در معرض دید علاقمندان قرار دادند.

در پنج هزار متر‌مربع فضای نمایشگاهی ، تولیدات صنایع ساختمانی نمایندگان استان‌های تهران، اصفهان، آذربایجان، فارس، قم، خراسان و مرکزی به مدت چهار روز در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.

این نمایشگاه تا روز جمعه هفته جاری همه روزه از ساعت چهار بعد از ظهر تا 10 شب آماده بازدید علاقمندان است.

