به گزارش خبرنگار" مهر" تيم دونفره ايران متشكل ازافشين وحسين كلهربا مربيگري قربانعلي كلهربراي دوهفته درمسابقات مارپيچ بزرگ ومارپيچ كوچك دركشوراتريش حضورپيدا مي كنند.
تيم اسكي روي چمن كشوربراي حضورهرچه پرقدرت تردراين رقابتها به مدت 10روزدراردبيل اردوخواهد زد. مسابقات اسكي روي چمن جوانان جهان با حضور11 كشوربرگزارخواهد شد.
شايان ذكراست: كشورمان ميزبان مسابقات پيش مقدماتي جام جهاني اسكي چمن درسال2005 خواهد بود.
تيم دو نفره اسكي چمن كشور براي حضوردرمسابقات قهرماني دنياعازم اتريش خواهد شد.
به گزارش خبرنگار" مهر" تيم دونفره ايران متشكل ازافشين وحسين كلهربا مربيگري قربانعلي كلهربراي دوهفته درمسابقات مارپيچ بزرگ ومارپيچ كوچك دركشوراتريش حضورپيدا مي كنند.
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