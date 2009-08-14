شش ماه بی شهرداری زاهدان و تاوانی که مردم می پردازند

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، شهر زاهدان که بر اساس قانون شهرداری ها در درجه 11 قرار گرفته، از سال 1319 تاکنون 41 شهردار و سرپرست بر مسند اداره آن قرار گرفته اند.

شهرداری زاهدان با سه معاونت، سه مدیریت منطقه، 9 ناحیه، هفت مدیریت داخلی، 19 اداره، 60 واحد و شش سازمان وابسته از بیستم اسفندماه 87 درست در روزهای پایانی سال که وجود شهردار ضروری است با استعفای محمدعلی جدلی شهردار وقت، بدون شهردار و با سرپرست اداره می شود.

بر اساس این گزارش، شورای شهر زاهدان در سه دوره گذشته در این مدت به مصلحت همین فضا از انتقادات جدی و کارشناسی طیف وسیعی از شهروندان زاهدانی بدور بوده است و هزینه انتقاد از آن برای بسیاری از کارشناسان بالاست.

این شورا که از مصونیت حامیان پشت پرده خود به خاطر حفظ مصلحت ها سود می برد و در تأمین منافع آنها نیز کوتاهی نمی کند، خود را مدیون عده ای خاص می داند که مردم را با اهرمهای خاصی سازماندهی کرده اند و به همین دلیل تصمیمات خود را در پشت درهای بسته و با مشورت افرادی خاص اتخاذ می کند.

شورای شهر زاهدان در 19 اسفندماه 87 در جلسه 137 خود در یک تصمیم غیرمنتظره با استعفای محمدعلی جدلی شهردار زاهدان موافقت کرد، در حالی که گفته می شود، جدلی استعفا نکرده و با فشار هیئت رئیسه شورا مجبور به استعفا شده و با پیامک از موافقت با استعفا خود مطلع گشته است.

پس از انتخاب حجت حاج خلیل مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی زاهدان به عنوان سرپرست شهرداری که در حال حاضر هم این مسئولیت را برعهده دارد، شورای شهر زاهدان، اسماعیل حسین زهی شهردار سابق خاش را به عنوان شهردار انتخاب و به وزارت کشور برای تأیید حکم معرفی می کند که هنوز با این انتخاب از سوی وزارت کشور موافقتی اعلام نشده و کلانشهر زاهدان شش ماهه که بدون شهردار است.

شهروندان زاهدانی تاوانی را می پردازند که به آنان ارتباطی ندارد/ انتخاب شهردار زاهدان بیشتر به مسائل سیاسی بازمی گردد تا انتخاب شهردار بر اساس توانمندی و تخصص

این امر علاوه بر بلاتکلیفی بسیاری از مسائل باعث شده شهروندان این شهر تاوانی بپردازند که حقشان نیست. این امر حتی در ساده ترین امور از جمله نظافت عمومی شهر نمود پیدا کرده است و شهر زاهدان به عنوان یک شهر دانشگاهی مدتهاست رنگ و روی شهری به خود ندارد.

پیگیری خبرنگار مهر در این خصوص که چرا تاکنون از طرف وزارت کشور با انتصاب اسماعیل حسین زهی موافقت نشده است، نکات قابل توجهی را نمایان می کند.

گفته می شود انتخاب حسین زهی به عنوان شهردار از سوی شورای شهر بیشتر به علت همسویی با جریان سیاسی پشت پرده شورای شهر زاهدان مرتبط می شود تا به توانمندی و تخصص وی در اداره کلانشهری مثل زاهدان.

به گزارش مهر، اگرچه از سوی رئیس و اعضای شورای شهر، دلایلی مثل فشار کاری مسئولان مربوطه و مسائل سیاسی را در تأخیر تأیید حکم حسین زهی مطرح می کنند ولی با پیگیری که از سوی خبرنگار مهر و تماس وی با یکی از مدیران کل استانداری صورت پذیرفت، دلیل اصلی چیز دیگری است.

این مدیرکل استانداری سیستان و بلوچستان که اصرار داشت نامش در این گزارش ذکر نشود، اظهار داشت: وزارت کشور در تاریخ 15 اردیبهشت سال جاری نامه مخالفت خود را با انتخاب گزینه معرفی شده از سوی شورای شهر زاهدان، اعلام کرده است و علت آن را هم دارای درجه 11 بودن شهر زاهدان بر اساس قانون شهرداریها و اینکه باید شهردار حداقل دارای تحصیلات کارشناسی ارشد باشد و دارا نبودن این شرط توسط فرد معرفی شده، اعلام کرده است.

شهردار انتخابی شورای شهر زاهدان که از 9 قبل پیگیر صدور حکم وی از وزارت کشور هستند مدرک فوق دیپلم دارد یک مسئول استانی در سیستان و بلوچستان

وی اضافه کرد: چون آقای اسماعیل حسین زهی شهردار انتخابی شورای شهر دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم است و شرایط مورد نظر براساس قانون را ندارد، این موافقت صورت نگرفته است .

این مقام مسئول با اشاره به سوابق تحصیلی و کاری شهردار انتخابی شورای شهر زاهدان، تصریح کرد: اسماعیل حسین زهی، به عنوان نیروی آزاد از سوی شورای شهر خاش به عنوان شهردار خاش منصوب شده بود و در این مدت با استفاده از رایزنی های انجام شده در مرکز آموزش مدیریت دولتی موفق به اخذ مدرک معادل کارشناسی مدیریت دولتی شده است .

وی بیان کرد: این مدرک با توجه به اینکه وی در زمان تصدی پست شهرداری خاش به عنوان نیروی آزاد محسوب می شده، از سوی مدیرکل امور شهرداری های وزارت کشور و آموزش عالی مورد تأیید قرار نگرفته است .

این مقام آگاه در ادامه افزود: حسین زهی در پی بروز مشکلات متعددش با اعضای شورای شهر خاش، قبل از استیضاح توسط شواری شهر خاش، استعفا کرده است و با استعفای شهردار زاهدان، طی درخواستی که اعضای شورای شهر زاهدان داشتند این فرد در حکمی موقت و 9 ماهه که با موافقت معاون عمرانی استانداری سیستان و بلوچستان انجام شد، در تاریخ 27 مهرماه 87 بعنوان شهردار منطقه دو زاهدان و بدون رعایت مقررات شغلی منصوب شد .

وی با بیان اینکه، در این مدت 9 ماهه، آقای اسماعیل حسین زهی می توانست بر اساس قوانین سازمان شهرداری ها به استخدام شهرداری درآید، ولی با توجه به تأیید نشدن مدرک لیسانس نامبرده، یک پست سازمانی در شهرداری سراوان که شرط آن احراز فوق دیپلم بود برای وی در نظر گرفته شد .

این مدیرکل استانداری سیستان و بلوچستان اضافه کرد: در دیماه 87 اعضای شورای شهر سراوان نیز با اسماعیل حسین زهی برای گرفتن پست شهرداری سراوان وارد مذاکره شدند و پس از چند ماه مذاکره در روزهای پایانی اسفند 87، اسماعیل حسین زهی را به عنوان شهردار منتخب سراوان به استانداری معرفی کردند که با گذشت زمان، حکم وی برای شهرداری سراوان در 17 فروردین ماه سال جاری برای امضای استاندار سیستان و بلوچستان آماده شد، تا اینکه شورای شهر زاهدان در نامه ای دوباره آقای حسین زهی را که به عنوان شهردار سراوان انتخاب شده بود، به عنوان شهردار زاهدان به استانداری برای تأیید وزارت کشور معرفی کرد .

وی افزود: با این حال دوباره استانداری بدون هیچ دخالتی نامه شورای شهر زاهدان را به همراه مدارک به وزرات کشور ارسال کرد که با بررسی دفتر اداره کل امور شهرداری های وزارت کشور، اسماعیل حسین زهی برای تصدی پست شهرداری زاهدان طی نامه شماره 26050 مورخ 15 اردیبهشت ماه سالجاری تایید نشد .

به رغم مخالفت وزارت کشور با گزینه مورد نظر شورای شهر زاهدان آنان بر نظر خود اصرار می ورزند یکی از مدیران کل استانداری سیستان و بلوچستان

این مدیرکل استانداری با اعلام اینکه، نامه وزارت کشور 22 اردیبشهت ماه سال جاری به اطلاع شورای شهر زاهدان برای انجام امور قانونی رسیده است، خاطر نشان کرد: این شورا دوباره بر همان گزینه مورد نظر خود تأکید کرد و در اواخر خردادماه امسال در نامه ای مجدد اسماعیل حسین زهی را به عنوان شهردار زاهدان به وزارت کشور معرفی کرد و هنوز وزارت کشور نظر خود را اعلام نکرده است .

خبرنگار مهر برای جویا شدن نظر اعضای شورای شهر زاهدان در این خصوص با یکی از اعضای این شورا تماس گرفت که وی گفت: در این باره فعلاً تا زمان تشکیل جلسه شورا اظهار نظر نکنم.

فریدون شهرکی، در برابر اصرار خبرنگار مهر تصریح کرد: شما می خواهید از من اطلاعات کسب کنید بهتره که چند روز آینده صبر کنید تا جلسه شورا که بدلیل مسافرت برخی اعضا در این خصوص برگزار نشده، تشکیل شود و بعد از آن کسب اطلاع کنید.

آیا در کلانشهری مثل زاهدان که بعد از تهران بیشترین دانشگاه و مراکز آموزش عالی را داراست و شهری دانشگاهی است، یک نیروی متخصص، تحصیل کرده و توانمند وجود ندارد که بتواند شهر زاهدان را با مشکلات عدیده در زمینه های مختلف عمرانی، فرهنگی و اجتماعی و ... اداره کند!

این همه اصرار از سوی شورای شهر برای معرفی گزینه ای که حداقل شرایط لازم برای اخذ مسئولیت شهرداری را ندارد و وزارت کشور نیز با انتصاب وی مخالف است برای چیست؟

به هر حال به نظر می رسد در کشاکش تصمیم مدیران شهر و استان برای انتخاب شهردار که تاکنون 9 ماه آن بی نتیجه طی شده است بیشترین لطمه را مردم زاهدان می بینند و تاوانی می پردازند که ارتباطی به آنان ندارد به همین لحاظ ضروری است این موضوع با تدبیر مسئولان مربوط سریعتر حل شود.