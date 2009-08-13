مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

آفرینش:

جزئیات برگزاری آزمون کاردانی پیوسته دانشگاه آزاد اسلامی تشریح شد

عسگر اولادی: هاشمی درباره حوادث اخیر تحلیل مناسب داشت

با تصویب مجلس صورت گرفت؛ افزایش حقوق سربازان به حداقل بیش از 150 هزار تومان

معاون سازمان سنجش: نتایج کنکور سراسری 88 نیمه دوم شهریور اعلام می شود



اعتماد:

در ارتباط با بازداشتگاه کهریزک از سوی نمایندگان مجلس مطرح شد؛ پیشنهاد برکناری فرمانده نیروی انتظامی

اظهارات رئیس مجلس درباره نامه کروبی به هاشمی رفسنجانی؛ لاریجانی: تجاوز جنسی ندیدیم

بیانیه کارگزاران نظام درباره اوضاع فعلی کشور

برای دوره قطع اس ام اس؛ هزینه مکالمه همراه اول از دقیقه به ثانیه تغییر کرد

اعتماد ملی :

مصباح یزدی: اطاعت از احمدی نژاد اطاعت از خداست

لاریجانی: آزار جنسی در کهریزک و اوین کذب است

اسفندیار رحیم مشایی: احمدی نژاد فقط 4 میلیون رای دارد

شمار مبتلایان به آنفلوآنزای خوکی به مرز 200 نفر رسید

ایران :

مقام معظم رهبری در دیدار اعضای دفتر رهبری، سپاه ولی امر و خانواده ایشان: خطاهای نخبگان از بی بصیرتی است

با تصویب مجلس شورای اسلامی؛ حقوق و مزایای خدمت وظیفه افزایش می یابد

رئیس شورای اصناف کشور خبر داد: گشایش 300 فروشگاه عرضه کالا از اول شهریور

ابرار:

معاون وزیر آموزش و پرورش خبر داد: حق التدریسی های بالای لیسانس در اولویت استخدام

کاهش 70 درصدی صادرات پسته ایران

رهبر انقلاب: در شناخت دشمن خطا نکنیم

پیکر امیر سرتیپ خلبان شهید حسین لشگری تشییع شد

ابتکار:

نامه مهدی کروبی درباره بازداشتی ها جنجال برانگیز شد؛ بازتاب های یک ادعا

مقام معظم رهبری: برخی نخبگان دچار بی بصیرتی هستند

وزرای علوم، بهداشت و ارشاد قطعی شد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد: خط فقر در تهران 500 هزار تومان

اطلاعات:

رهبر معظم انقلاب در جمع اعضای دفتر رهبری و سپاه ولی امر: نخبگان، حقایق را بدون تعصب و تعلقات جناحی روشن کنند

جرایم سنگین در انتظار مشترکان پرمصرف آب

توافق های تازه عراق و ترکیه برای گسترش همکاریهای استراتژیک

نفر نخست کنکور حیرت سازمان سنجش را برانگیخت

تفاهم:

قائم مقام بانک مرکزی اعلام کرد: ساماندهی صندوق های قرض الحسنه

مقام معظم رهبری در دیدار اعضای سپاه ولی امر: برخی نخبگان دچار بی بصیرتی هستند

بانک سرمایه وارد بورس می شود

تهران امروز:

عصر طلایی لاریجانی ها

حضرت آیت الله خامنه ای: وظیفه نخبگان تبیین حقایق به دور از تعلقات جناحی است

وزرای قطعی کابینه دهم

جام جم :

لاریجانی: ادعای کروبی کذب است

رهبر معظم انقلاب: بعضی از نخبگان دچار بی بصیرتی اند

سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری وعده داد: ورود 5 فروند ایرباس جدید در آینده نزدیک

جوان:

مقام معظم رهبری در دیدار اعضای سپاه ولی امر: برخی نخبگان دچار بی بصیرتی هستند

لاریجانی در جلسه علنی مجلس: ادعای کروبی دروغ بود

رسایی: مجلس ابزار فشار زخم خوردگان بر دولت نیست

جمهوری اسلامی:

با تصویب مجلس؛ حقوق سربازان وظیفه 5 برابر می شود

یک موسسه نظر سنجی آمریکایی: مردم خاورمیانه آمریکا را دشمن خود می دانند

واحدهای تولیدی خارج از شعاع 120 کیلومتری استان تهران از مالیات معاف شدند

پرداخت تسهیلات با سود 5 درصدی برای نوسازی ناوگان فرسوده جاده ای



حیات نو:

موسوی ضمن تاکید بر اجرای تمام اصول قانون اساسی: حرکت "جنبش سبز" مسالمت آمیز است

لاریجانی: کروبی مستندات آزار جنسی را ارائه کند، پیگیری می کنیم

در آستانه ماه رمضان ضربان گرانی تند می شود

خبر:

جنجال های پس از نامه کروبی

رکود مسکن دلیل کاهش نرخ تورم

یک واقعه تاسف آور در سینما؛ زندان؛ عاقبت شوخی با نواب صفوی

گلایه های رهبری از برخی نخبگان

خراسان:

رهبر انقلاب: نخبگان و خواص حقایق را بدون تعصب و تعلقات جناحی روشن کنند

افزایش قیمت گوشت قرمز و مرغ در آستانه ماه مبارک رمضان شدت گرفت

در واکنش به نامه کروبی؛ لاریجانی: آزار جنسی بازداشت شدگان کذب است

با صدور پیام تبریک به احمدی نژاد؛ دبیر کل سازمان ملل: تحکیم تعامل با رئیس جمهور و دولت ایران را خواستاریم

دنیای اقتصاد:

دعوای تجاری چین و آمریکا بار دیگر بالا گرفت

بحث وضعیت بازداشت شدگان در پارلمان

بخشنامه جدید برای بازپس گیری مطالبات معوق بانکی ابلاغ شد؛ چاره جویی 38 میلیارد دلاری

هشت خودروی جدید به بازار می آید

سرمایه:

مقام معظم رهبری: در شناخت دشمن خطا نکنیم

کاهش پنج درصدی رشد سرمایه گذاری و تولید

جنجال در مجلس بر سر نامه کروبی به هاشمی



سیاست روز:

مقام معظم رهبری در دیدار اعضای دفتر رهبری و سپاه ولی امر: متاسفانه بعضی از نخبگان دچار بی بصیرتی اند

رئیس مجلس: آزار جنسی بازداشت شدگان آشوب های اخیر کذب است

آیت الله شاهرودی به شورای نگهبان می رود

فرهنگ آشتی:

روزنامه کیهان برای مراجع قضایی و هیئت نظارت بر مطبوعات تعیین تکلیف کرد؛ رسیدگی به پروژه سیاه کودتا در فرهنگ آشتی

عسگر اولادی: آیت الله هاشمی در متن خط ولایت قرار دارد

در آستانه ماه مبارک رمضان ضربان گرانی تند می شود؛ افطار امسال، روی سفره گرانی

کاروکارگر:

در صحن علنی مجلس؛ لاریجانی: بر اساس گزارش کمیته حقیقت یاب آزار جنسی بازداشت شدگان کذب است

روسیه از آغاز همکاری مستقیم نظامی و فناوری با ناتو خبر داد

انتقاد مسئولان از متولیان مسکن مهر؛ سقف خانه های مهر در پی ماند

کیهان:

لاریجانی: آزار جنسی بازداشت شدگان کذب محض است

وام کلان دولت با بهره 5 درصد برای خرید وسیله نقلیه جاده ای

اجرای مقررات حکومت نظامی در هندوراس به دنبال تظاهرات مردمی علیه کودتاچیان آمریکایی

گسترش:

رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای دفتر رهبری، سپاه ولی امر و خانواده ایشان: نخبگان حقایق را بدون تعصب روشن کنند

رئیس جمهوری در جلسه هیئت دولت: شهید لشگری از آن قهرمان ها بود که به نوع دیگری می درخشید

کاهش تولید صنعتی 16 کشور اروپایی

وطن امروز:

هشدار لاریجانی به کروبی

رهبر انقلاب: متاسفانه بعضی نخبگان دچار بی بصیرتی هستند

صبح شنبه برگزار می شود؛ مراسم تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید قوه قضائیه



همشهری:

مقام معظم رهبری: بصیرت خودتان را بالا ببرید

خیابان ولیعصر از فردا یکطرفه می شود

حقوق و مزایای سربازان وظیفه افزایش می یابد

جزئیات موافقت ایران برای بیابان زدایی در عراق

هدف واقتصاد:

در بخشنامه جدید بانک مرکزی؛ نحوه وصول مطالبات معوق بانکی تعیین شد

در جلسه شورای پول و اعتبار تصویب شد: تشکیل صندوق قرض الحسنه با 50 میلیون تومان

رهبر معظم انقلاب: وظیفه نخبگان تبیین حقایق به دور از تعصب است