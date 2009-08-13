مصطفی کارخانه در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: نمی‎دانم از چه واژه‎ای استفاده کنم تا بتوانم منظورم را سطح بالای مسابقات جهانی هند نسبت به دوره پیش این رقابت‎ها برسانم. مسابقاتی که در آن بزرگانی مانند ایتالیا و فرانسه نتوانستند به جمع 8 تیم برتر صعود کنند و روسیه هم مغلوب هند شد. رقابت در چنین سطحی به خصوص دیدار با تیم‎هایی که در نهایت قهرمان و نایب قهرمان شدند، سخت بود.

وی به افزایش تیم‏های شرکت‏کننده در مسابقات امسال و برگزاری بازی‎ها با حضور 16 تیم اشاره کرد و گفت: با اطمینان می‌گویم اگر بازی‎ها مانند دو سال پیش در دو گروه 6 تیمی برگزار می‌شد نتیجه‎ای به مراتب بهتر از هفتمی به دست می‌آوردیم یا حتی اگر در مرحله دوم رقابت‎ها در گروه E قرار می‎گرفتیم بازهم شانس بیشتری برای کسب مقام های بهتر داشتیم.

سرمربی تیم والیبال جوانان به دیدار با تیم‎های برزیل و کوبا در گروه F مرحله دوم رقابت‎های هند اشاره کرد و یادآور شد: تصور داشته باشید تیم‎هایی که قهرمان و نایب قهرمان جام شده‎اند حریفان ما در این مرحله بودند. برزیل تنها تیمی بود که حتی یک‌بار هم متحمل باخت نشد. اما کوبا که سه بازیکن در لیگ جهانی داشت مانند ما سه بار در هند شکست خورد و در نهایت هم نایب قهرمان شد اما ما هفتم شدیم. این هم نتیجه شانس تیم‎ها در گروه‎بندی‎هاست.

تیم والیبال جوانان ایران با 5 پیروزی و 3 شکست عنوان هفتم مسابقات 2009 قهرمانی جهان را به دست آورد

کارخانه تصریح کرد: نسبت به توانایی بازیکنان خود ایمان دارم. اما اگر تیم من هم حداقل یک بازیکن در لیگ جهانی داشت وضعیت خیلی بهتر از این بود. حال آنکه من تا آخرین لحظه نسبت به در اختیار داشتن مجتبی شبان و ابراهیم چابکیان امید داشتم اما در نهایت بدون این 2 به هند سفر کردیم. البته با سطحی که مسابقات داشت بعید نبود با این دو بازیکن هم کارمان با مشکل مواجه شود.

وی با تاکید بر اینکه هرگز در حق تیم جوانان کوتاهی نکرده و از تمام توان و زمان خود برای آماده‎سازی این تیم استفاده کرده است، تصریح کرد: حداکثر توان تیم من در حد یک موتور 4 سیلندری بود اما حداقل توان موتور حریفان ما 8 سیلندر بود. با این حال می‎گویم شرمنده همه مردم هستم که نتوانستیم بهتر از هفتم شویم.

سرمربی تیم والیبال جوانان به شکست این مقابل بلژیک در دیدار دوم اشاره کرد و گفت: پس از باخت به کوبا و برزیل روحیه تیم کاملا افت کرده بود. اعضای کادرفنی و حتی آقای داورزنی تلاش زیادی برای بازگرداندن روحیه از دست رفته بازیکنان کردند اما آنها بیشتر از حد نا امید شده بودند.

کارخانه در پایان گفتگو با خبرنگار مهر گفت: خوشحالم که در این سطح از رقابت‎ها و در حالیکه تیمم با آسیب‎دیدگی دو بازیکن کلیدی (مجتبی غیاثی و رضا صفایی) مشکلات زیادی پیدا کرده بود توانست آمریکا را شکست دهد. این کار بزرگی بود که دو بار هم اتفاق افتاد.