شمقدری در گفتگو با مهر: وزیر ارشاد باید آشنا به فرهنگ باشد

جواد شمقدری در این باره به خبرنگار مهر گفت: گروههای کارشناسی و طرف مشورت با رئیس جمهوری گزینه‌هایشان را مطرح کرده‌اند و انتخاب نهایی با دکتر احمدی‌نژاد است. نام‌هایی که مطرح می‌شوند در حد گمانه‌زنی هستند و نظر نهایی را هفته آینده آقای احمدی‌نژاد اعلام می‌کنند.

وی افزود: به دلیل این که یکی از نامزدهای این سمت هستم در کمیته کارشناسی حضور ندارم و از جزئیات مباحثی که مطرح می‌شود، مطلع نیستم. اما می‌دانم که برای دولت نهم در کنار توانایی‌های افراد برای قرار گرفتن در سمت‌های اجرایی، اشراف آنها به مسائل و حوزه‌ مدیریت‌شان مهم است.

کارگردان فیلم سینمایی "توفان شن" ادامه داد: قطعا کسی که برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و فعالیت در حوزه‌های فرهنگی و سینمایی انتخاب می‌شود باید با حساسیت‌های این عرصه آشنا باشد. ارتباط بین بدنه سینما و حوزه‌های مختلف هنر با دولت دهم از طریق وزیر ارشاد و معاونانش برقرار می‌شود و این عوامل حساسیت درباره انتخاب وزیر را بالا می‌برد.

شمقدری گفت: دکتر محمود احمدی‌نژاد الگوی مدیریتی مناسب است، ایشان از سمت‌های اجرایی کارشان را شروع کرده‌اند و با رای مردم به بالاترین مقام اجرایی کشور رسیده‌اند. وزیران دولت دهم باید در کنار داشتن توانایی، آشنایی و اشراف بر حوزه مدیریتی‌شان سابقه مدیریت داشته باشند.

مشاور هنری ریاست جمهوری گفت: در چهار سال گذشته دو فیلمنامه نوشته‌ام اما فعالیت در نهاد ریاست جمهوری امکان فیلمسازی به من نداد. اگر در دولت تازه مسئولیتی داشته باشم گمان نمی‌کنم بتوانم دوباره به سمت فیلمسازی بروم اما اگر فراغتی حاصل شود حتما در اولین فرصت به سینما برمی‌گردم.

این نویسنده و کارگردان درباره احتمال ساخت مستندهایی درباره رئیس جمهوری گفت: هدف از ساخت این مستندها ایجاد فرهنگ ساده‌زیستی و خدمتگذاری مدیران به مردم است. فیلم‌هایی که ساخته شده توانسته این حقیقت و ارتباط نزدیک احمدی‌نژاد با مردم را به نمایش بگذارد.

شمقدری افزود: وظیفه هر هنرمندی نمایش چنین فرهنگی است که باید در مدیران تقویت شود. در دولت دهم هم تولید چنین فیلم‌هایی اگر ضرورت داشته باشد ادامه پیدا می‌کند. برای گروهها و فیلمسازان خارجی که مایل باشند درباره دکتر احمدی‌نژاد فیلم بسازند هم منعی وجود ندارد.

پیش از این در محافل مختلف از گزینه‌هایی چون سیدمحمد حسینی، جواد شمقدری، محمدعلی خواجه‌پیری، ابوالقاسم طالبی، مسعود ده‌نمکی و... برای تصدی پست وزارت ارشاد دولت دوم محمود احمدی‌نژاد نام برده شده است.