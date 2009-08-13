شرایط اجتماعی برای ساخت فیلم وحشت مهیا نیست

غلامرضا آزادی به خبرنگار مهر گفت: تولید وساخت فیلم در ژانر وحشت به وجود شرایط ویژه نیاز دارد، ساخت فیلم در این ژانر سخت است و امکانات و ابزار خاص سینمایی می‌طلبد. ترساندن مخاطب به سادگی گریاندن وخنداندن او نیست.

وی افزود: تمام شرایط حاکم بر ساخت یک فیلم در ژانر وحشت با ساخت فیلم در دیگر ژانرها متفاوت است. ساخت فیلم‌های ترسناک مستلزم وجود افراد وعوامل تحصیلکرده در پشت دوربین است، حضور بازیگران حرفه‌ای در این فیلم‌ها الزامی است.

فیلمبردار فیلم سینمایی "باغ قرمز" گفت: برای انتقال حس وحشت به مخاطبان به فاکتورهای بسیاری از جمله نوع خاصی از تصویربرداری و نورپردازی نیاز است و خلاقیت کارگردان در به وجود آوردن صحنه‌ها و موقعیت‌های ترسناک بسیار موثر است.

آزادی درباره تمایل فیلمسازان ایرانی به ساخت فیلم‌های ترسناک گفت: در ایران کارگردان‌ها گرایش چندانی به ساخت فیلم وحشت ندارند. این بی‌میلی که به دلایل مختلف به وجود آمده از منظر گوناگون قابل بررسی است که مهمترین آن استقبال نکردن مخاطبان از فیلم‌های ترسناک ایرانی است.

تهیه کننده فیلم سینمایی"مرد نامرئی" ادامه داد: متاسفانه در ایران محدودیت تفریح‌ها، مشکلات اقتصادی و به طور کلی شرایط حاکم بر جامعه مردم را به سمت فیلم‌های کمدی و مفرح سوق می‌دهد و در چنین شرایطی مخاطبان سینما تماشای فیلم‌های مفرح را به دیگر فیلم‌ها ترجیح می‌دهند.

وی افزود: زمانی که مردم تنها به دیدن فیلم‌های کمدی ومفرح تمایل نشان می‌دهند فیلمسازان و تهیه‌کنندگان به خاطرجلوگیری از به خطرافتادن سرمایه خود و تضمین جذب مخاطب ساخت فیلم‌های مفرح را ترجیح داده و به سراغ ساخت فیلم در دیگر گونه‌های دیگر نمی‌روند.

تهیه‌کننده "شور زندگی" گفت: خلق فیلم در ژانر وحشت نیازمند وجود امکانات بسیار است و حمایت دولت و پشتیبانی سازمان‌های فرهنگی برای رونق این سینما ضروری است.