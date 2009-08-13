بانک صنعت و معدن بیش از چهار هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک صنعت و معدن، در مدت یاد شده میزان تسهیلات پرداختی نیز به یک هزار و 471 طرح به مبلغ 16 تریلیون و 319 میلیارد ریال است.

میزان مصوبه های این بانک در چهار ماه نخست امسال از نظر تعداد 169 درصد و از نظر مبلغ 877 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش نشان می دهد.

بانک صنعت و معدن در مدت ذکر شده توانست 872 میلیارد ریال اعتبارات اسنادی ریالی را برای 184 طرح صنعتی گشایش کند که ارقام مزبور از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 45 و 128 درصد افزایش داشت.

همچنین اعتبارات اسنادی ارزی گشایش یافته در دوره مورد گزارش 118 مورد به ارزش 157 میلیون دلار و میزان وصولی ها نیز به یک تریلیون و 664 میلیارد ریال رسید.