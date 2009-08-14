به گزارش خبرگزاری مهر، "مرد بارانی" از 24 تا 29 مردادماه به سردبیری ندا هنگامی، تهیه‌کنندگی فرهنگ جولایی، کارگردانی رضا عمرانی و نویسندگی بهناز بستاندوست ساعت 23 از رادیو تهران پخش می‌شود. در این نمایش محمد و علی عمرانی بازی می‌کنند و داستان درباره مردی است که در آستانه ورشکستی متوجه می‌شود پدرش تمام ثروت خود را به برادر معلولش داده است.

نمایش "قتل در کمیته مرکزی" از 24 تا 30 مردادماه ساعت 21:30 از رادیو فرهنگ پخش می‌شود. این نمایش به سردبیری نادر برهانی مرند، تهیه‌کنندگی محمود احمدی، کارگردانی مجید حمزه و نویسندگی فاطمه نظری تهیه شده و احمد گنجی بازیگر نقش محوری آن است. نمایش "قتل در کمیته مرکزی" به داستان دبیر کل حزب مرکزی در اجلاس می‌پردازد که کشته شده است.

نمایش "مسخ" از 24 تا 28 مرداد با بازی علی میلانی و محمدرضا علی ساعت 23:30 از رادیو ایران پخش می‌شود. این نمایش به سدربیری مهدی شرفی، تهیه‌کنندگی عذرا وکیلی، کارگردانی اکبر زنجانپور و نویسندگی محمدرضا قربانی تهیه شده و درباره فردی است که عاشق چرتکه‌اش است و معتقد هست این چرتکه برایش شانس می‌آورد.

نمایش "تقاص" از 24 تا 28 مرداد به سردبیری مرضیه رشیدبیگی، تهیه‌کنندگی شهناز دهکردی، کارگردانی فریدون محرابی و نویسندگی مریم کنگرلو ساعت 23:30 از رادیو جوان پخش می‌شود. داستان این نمایش با بازی شمسی صادقی، بهزاد فراهانی، مهین فردنوا و علی میلانی درباره زنی است که به قتل رسیده و پلیس درجستجوی قاتل است.