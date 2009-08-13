جزئیات دیدار 4 ساعته کمیته ویژه مجلس با تاج زاده ، ابطحی و عطریانفر

فرهاد تجری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه شب گذشته وی به همراه علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از بند بازداشت شدگان سیاسی بازدید و با محمدعلی ابطحی، مصطفی تاج زاده و محمد عطریانفر دیدن کرده اند ، اظهار داشت: دیدار ما نزدیک به چهار ساعت به طول انجامید و هر کدام از این افراد اظهارات قابل تاملی داشتند که ما آنها را شنیدیم.

وی با بیان اینکه به دلیل وجود شایعات مختلف مبنی بر فوت و بدرفتاری با تاج زاده اولویت اول ما بازدید از وضعیت وی بود، عنوان کرد: تاج زاده در وضعیت نسبتا خوبی به سر می برد .

این عضو کمیته ویژه مجلس با تاکید بر اینکه بنا به روند تحقیقات و درجه و نوع محکومیت بازداشت شدگان از امکانات رفاهی برخوردار می شوند، گفت: در حال حاضر تحقیقات و بازجویی های ابطحی به اتمام رسیده و به وی امکاناتی ازجمله یخچال ، رادیو ، تلویزیون و روزنامه داده شده است.

به گفته تجری خانواده ابطحی سه شنبه شب گذشته شام را میهمان ابطحی در سوئیت وی در اوین بوده اند .

وی که خود از قضات دادگستری است ، همچنین در مورد ابطحی به ماده 13 آیین نامه دادسرای دادگاه ویژه روحانیت اشاره کرد و افزود: طبق این ماده در مواردی که داده ویژه روحانیت تشخیص دهد می تواند حکم رسیدگی را به محاکم عمومی تفویض کند که ابطحی هم مصداق این ماده قانون شده است.

نماینده مردم قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اظهارات عطریانفر در دیدار با وی و بروجردی بسیار جذاب و جالب بوده است ، گفت: آقای عطریانفر حتی اصرار بر مناظره با افرادی که معتقد به تقلب در انتخابات هستند دارد تا از لحاظ اصولی، علمی و اعتقادی با این افراد مناظره نماید و به آنان ثابت کند که در انتخابات تقلبی صورت نگرفته است.

وی همچنین در ادامه به اظهارات تاج زاده اشاره کرد و گفت: آقای تاج زاده نسبت به سئوالی که ما از وی به عنوان وزیر کشور وقت کردیم، این روند را قبول نداشت و از وضعیت پیش آمده بسیار ناراحت بود.

تجری افزود: آقای تاج زاده به ما گفت که من همان روز اول بعد از اعلام نتیجه انتخابات با حضورم در ستادهای انتخاباتی اعلام کردم نتایج اعلام شده صحیح است و بر اساس ارزیابی ها از استانهای مختلف کشور ما نتیجه انتخابات را واگذار کرده ایم ، باید شکست را بپذیریم و نتیجه انتخابات همین است که اعلام شده است .

تجری ادامه داد : آقای تاج زاده بنا به گفته خود بعد از اعلام نتایج تاکید کرده است که این اولین انتخاباتی بود که آرای تهران متفاوت از آرای سراسر کشور بود .



نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس که چهارشنبه شب در هنگام بازدید از اوین از برنامه کمیته برای دیدار با میردامادی خبر داده بود علت عدم بازدید از سلول وی را کمبود وقت عنوان کرد و توضیح داد : بعد از ظهر چهارشنبه آقایان بروجردی ، امیدوار رضایی ، خانم زهره الهیان و قدرت الله علیخانی و من به عنوان اعضای کمیته ویژه با هماهنگی های قبلی برای بازدید از وضعیت بازداشت شدگان از جمله چهره های سیاسی به اوین رفتیم ، تا زمان اذان مغرب بازدید از بندهای نسوان و 7و 8 و 9 اوین بازدید کردیم اما امکان ورود هیئت به بند زندانیان سیاسی اوین فراهم نشد .

وی با اشاره به اینکه پیشتر نیز بارها کار بازدید از این بند به تعویق افتاده بود گفت : هنگام خروج از زندان اوین در تماسی دیگر با مرتضوی وی از حضورش در زندان تا دقایقی دیگر خبرداد و با توجه به اینکه آقایان علیخانی ، رضایی و خانم الهیان از محل دور شده بودند ، تنها بنده و آقای بروجردی با حضور آقای مرتضوی امکان بازدید از بند چهره های سیاسی را یافتیم .

نماینده قصر شیرین به مهر گفت که بازدید آنان از وضعیت تاج زاده ، ابطحی و عطریانفر حدود 4 ساعت و تا 12 نیمه شب به طول انجامیده است و علی رغم تمایل هیئت برای دیدار با میردامادی ، تاجر نیا و دیگر چهره های سیاسی به دلیل کمبود وقت این امکان درچهارشنبه شب فراهم نشد .

تجری همچنین با بیان اینکه بازدید از وضعیت حجاریان نیز به دلیل کمبود وقت به آینده موکول شد توضیح داد: هم‌اکنون حجاریان در خانه ای استخردار بازداشت است و این به دلیل تجویز پزشک وی می باشد زیرا حجاریان بایستی روزانه در آب راه برود.

عضو کمیته ویژه مجلس همچنین بازدید از وضعیت سایر چهره های سیاسی بازداشت شده را به آینده موکول و خاطر نشان کرد: آقای بروجردی صبح به حوزه انتخابیه خود رفتند ضمن اینکه من هم عازم حوزه انتخابیه هستم و تا هفته دیگر این بازدیدها به تعویق خواهد افتاد مگر اینکه شرایط حساسی پیش بیاید.