به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفکس، اسلام نظرعلیوف معاون رئیس دفتر شورای حج روسیه از دریافت چنین نامه ای از سوی عربستان سعودی خبر داد.

از این رو زائران بیت الله الحرام باید دو هفته پیش از صدور ویزا واکسنی علیه ویروس آنفلوآنزای نوع A بزنند.

همچنین به شهروندان بالای 65 سال با بیماریهای مزمن و کودکان زیر 12 سال و مادران باردار به شدت توصیه شده از سفر حج امسال خودداری کنند.

قوانین بسیار سختی برای سفر حج امسال از سوی عربستان سعودی وضع شده است.

نظرعلیوف تگفت: امسال باید آماده باشیم چرا که ممکن است زائران به کوچکترین دلیلی اجازه ورود به مکه و مدینه را دریافت نکنند. اگر مسافر بیماری در هواپیما یا اتوبوسی که وارد خاک عربستان می شود مشاهده شود تمام مسافران آن پرواز و یا آن اتوبوس اجازه ورود به عربستان را دریافت نخواهند کرد.

موسم حج امسال در ماه نوامبر خواهد بود. ماه دسامبر گذشته در موسم حج 25838 مسلمان روسی به زیارت خانه خدا رفتند.

