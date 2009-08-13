پرداخت پنج میلیارد ریال به فوتبال شاهین بوشهر توسط پارس جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در عسلویه، مشاور مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در امور اجرایی ظهر امروز با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران افزود: به منظور بالا بردن روحیه بازیکنان تیم فوتبال شاهین بوشهر، با پیگیری های مستمر مجوز پرداخت پنج میلیارد ریال به این تیم از وزارت نفت گرفته شده و روز پنجشنبه به حساب تربیت بدنی استان بوشهر واریز شد.

سید پیروز موسوی با بیان این که سازمان منطقه ویژه در سال جاری در مجموع 17 میلیارد و 500 میلیون ریال برای پشتیبانی از تیم فوتبال شاهین بوشهر هزینه می کند، یادآور شد: پیش از این نیز در مرحله اول پنج میلیارد ریال در هشتم مرداد ماه جاری به این تیم پرداخت شده است.

وی در عین حال در پاسخ به اظهارات برخی مسوولان تیم شاهین بوشهر مبنی بر تعهد سازمان منطقه ویژه برای پرداخت 50 میلیارد ریال به این تیم تاکید کرد: هیچ مرجعی در دولت یا وزارت نفت پرداخت این مبلغ را از طرف این سازمان تایید و یا تصویب نکرده است.

موسوی تصریح کرد: چنانچه کسی مستنداتی در خصوص تصویب 50 میلیارد ریال توسط وزارت نفت و یا دولت دارد، علاوه بر انتشار به منظور پیگیری در اختیار سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس قرار دهد.