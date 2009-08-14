مأموریت آلمانیها برای فرود بر کره ماه تا سال2015

به گزارش خبرگزاری مهر، پیتر هنتز وزیر اقتصاد آلمان در مصاحبه ای با تلویزیون ZDF با اشاره به همکاری این کشور با دیگر کشورهای اروپایی و ایالات متحده اعلام کرد فرود فضاپیمای آلمان بر روی کره ماه طی دهه آینده و در سال 2015 امکانپذیر خواهد بود.

به گفته وی عملی شدن چنین ماموریتی طی پنج سال در حدود 1.5 بیلیون یورو هزینه در بر داشته و می تواند موجب تشویق صنایع مختلف به منظور توسعه فناوریهای جدید شود.

وی تاکید کرد: تصمیم گیریهای دیگر برای چنین پروژه ای به عهده دولت بعدی کشور آلمان خواهد بود.

بر اساس گزارش رویترز، هنتز اعلام کرد کره ماه آرشیو تاریخی منظومه خورشیدی بوده و در واقع این کره ایستگاه فضایی طبیعی سیاره زمین به شمار می رود. به همین دلیل اکتشافات فضایی بر روی این کره می تواند به سئوالهایی که اکنون درباره منشا حیات و سرنوشت آن وجود دارد، پاسخ دهد.