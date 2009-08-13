18 نمایشگاه پاییزه در کرمان برگزار می شود

حمید قاسم نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: به منظور کنترل قیمت بازار و عرضه محصولات مورد نیاز مردم 18 نمایشگاه پاییزه در شهرستانهای استان کرمان برپا می شود.

وی همچنین از راه اندازی نمایشگاه پاییزه در کرمان خبر داد و گفت: این نمایشگاه در نیمه دوم شهریور ماه با 500 غرفه برگزار خواهد شد.

قاسم نژاد با اشاره به نزدیک شدن به ایام بازگشایی مدارس و ماه رمضان عنوان کرد: در نمایشگاه کرمان پنج میلیون دفترچه توزیع خواهد شد.

قاسم نژاد همچنین افزود: در 18 نمایشگاه عرضه مستقیم کالا و در دو هزار غرفه اقلام مورد نیاز مردم همچنین اقلام مورد نیاز دانش آموزان توزیع می شود.

وی هدف از برگزاری این نمایشگاهها را کنترل قیمت بازار و جلوگیری از سوء استفاده افراد سود جو از افزایش تقاضای جامعه دانست.