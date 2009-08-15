به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انتشارت ورلاگ، در این کتاب به تحلیل و بررسی سیاستهای دولتی نسبت به اسلام و مسلمانان در سوئد پرداخته شده و مکانیسمهای شمول و انزوا را مورد تحقیق قرار داده و این موارد را با اهدافی که از سوی خود مسلمانان تدوین شده مقایسه می کند.

این کتاب به توصیف و تشریح تاریخ اسلام در سوئد، سیاستهای تکثرگرایی فرهنگی پرداخته و به این نکته اشاره می کند که چگونه این سیاستها از سوی مسلمانان اجرا شده و چگونه می توان فرآیند ادغام میان جامعه مسلمانان سوئد را ارتقا داد.

کتاب " اسلام و مسلمانان در سوئد" با ارائه بحثی درباره آینده سناریوهای روابط میان مسلمانان و غیرمسلمانان سوئد به جمع بندی مطالب خود پرداخته است.

وضعیت سوئد در مقایسه با گفتمانهای بین المللی درباره اسلام و مسلمانان در غرب نیز مورد اشاره نویسندگان این اثر بوده که در 424 صفحه منتشر شده است.

لارسن به عنوان استادیار و سندر به عنوان استاد در دپارتمان مطالعات دینی و الهیات دانشگاه گوتنبرگ سوئد تدریس می کنند.

امروزه اسلام پس از مسیحیت به عنوان دومین دین بزرگ در سوئد به شمار می رود و مسلمانان حدود ۳ درصد (۳۰۰ هزار نفر) از جمعیت ۹ میلیون نفری این کشور را تشکیل می دهند. بیشتر جمعیت مسلمان سوئد از کشورهای مختلفی چون ترکیه، بوسنی، عراق، ایران، لبنان، و سوریه هستند.

