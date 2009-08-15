"سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب برای دانشجویان رشته علوم سیاسی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران» به ارزش ٣ واحد تدوین شده است.

عنوانهای فصول کتاب بدین قرارند: رویکردهای نظری به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، منابع سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران،اصول، منافع، اهداف و راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، گفتمانهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، ساختار تصمیم‌گیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی، از دولت موقت تا بیانیه الجزایر، دوران دفاع مقدس، دوران سازندگی

و دوران اصلاحات.

این کتاب در 540 صفحه و قیمت ٥٤٠٠٠ ریال از سوی انتشارات سمت منتشر شده است.