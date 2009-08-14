"مسلمانان سیاهپوست در بریتانیا" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انتشارات لیون هادسون، اسلام دینی جهانی است که پیروان آن را افرادی از قومیتهای مختلف تشکیل داده اند، اما بیش از دو سوم مسلمانانی که در بریتانیا زندگی می کنند اهل کشورهای جنوب آسیا هستند که باعث شده عده ای تصور کنند اسلام تنها از یک جامعه از مسلمانان آن هم از جنوب آسیا تشکیل شده است.

اما همانطور که افکار و اندیشه ها در میان مذاهب، متفاوت است قومیتهای مسلمان نیز بایکدیگر متمایز هستند و واضح است آنطور که مردمان بریتانیا تصور می کنند اسلام به هندیها و پاکستانیها ختم نمی شود.

در حقیقت طی 2 دهه گذشته اسلام دینی بوده که به سرعت میان جامعه سیاهپوست بریتانیا رشد کرده است. این پدیده در زمانی رخ می دهد که مسئله دین، هویت دینی و قومیت بیش از گذشته در بریتانیا حائز اهمیت شده است.

ریچارد ردی مدیر پروژه همکاری کلیساها در ابتکار عمل دویست سالگی لغو قانون تجارت برده در انگلستان است و پیشتر مسئول سیاست آموزش در رابطه با موضوعات نژاد بود . وی تحصیلات خود را در زمینه مطالعات اسپانیولی و کارائیبی به پایان رسانده و در عرصه مدیریت اطلاعات آن را دنبال کرده است.

