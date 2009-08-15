خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: این ماهنامه که از سری مجلات همشهری محسوب می‌شود در این شماره به طور عمده اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) را مورد باز خوانی قرار داده است.

در قسمت مربوط به اندیشه سیاسی موضوعاتی چون "هم استراتژی، هم تکنیک" اثر نجف لک زایی و جواد میر خلیلی، "نهضت پویا" از محمد منصور نژار، "فقه مردمی" از جواد میر خلیلی و "ولی فقیه" از سجاد نوروزی مورد بررسی قرار گرفته است.

"امام مردم" از عماد افروغ، "قلب فرهنگ" اثر امیر حسین رضایی، "اقتصادنا" از رضا لیاقت ورز، "تجدید تجدد" از حمید پارسا از موضوعات دیگری هستند که در این شماره از ماهنامه خرد نامه منتشر شده است.

"دیگری خودمان" از ذبیح الله نعیمیان، "صدور گفتمانی" ازفریبا کاتبی فر و "اگر آدم شود ..." از هادی حمیدی از جمله مقالات دیگری هستند که درباره اندیشه سیاسی امام(ره) در این نشریه مورد توجه قرار گرفته است.

عقل سیاسی اسلام موضوع میزگردی است که با حضور احمد واعظی، صادق حقیقت و نجف لک زایی برگزار شده و گزارش آن در این شماره برای علاقه‌مندان منتشر شده است.

"زیر آسمان آلمان" از مهدی پاکنهاد، "آخرین فیلسوف" از باقر میر عبداللهی، "میکروفون را بده!" از مارتین هایدگر با ترجمه مجید کمالی، "عقل چندم" از مارک کرادو و ترجمه منوچهر دین پرست از جمله مقالاتی هستند که در حوزه فلسفه به نگارش درآمده‌اند.

"فلسفه به سبک هندی" از معظمه حسین پور و "مرگ بر دشواری" نگاشته نواب مقربی دیگر مقالات این شماره از خردنامه همشهری را تشکیل می‌دهد.