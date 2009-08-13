به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، هاشم شیرازیان ظهر پنج شنبه از راه ‌اندازی 12 کانون فرهنگی مساجد جدید در استان خبر داد و اظهار داشت: در سال جاری 64 میلیون ریال به کانون‌های جدیدالتاسیس در استان کمک شد.

وی اعزام کتابداران فعال کانون‌های استان به نمایشگاه کتاب، برگزاری مراسم اعتکاف و اجرای مسابقه 1443 با همکاری کانون تخصصی قرآن را از جمله برنامه‌های دبیرخانه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد خراسان جنوبی در سه ماهه نخست امسال برشمرد.

مسئول دبیرخانه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد خراسان جنوبی اضافه کرد: اعزام 84 نفر از دانش‌آموزان برتر و فعال عضو کانون مساجد استان به اردوی اندیشه‌های آسمانی، تشکیل شورای طرح و برنامه دبیرخانه استان، برگزاری پنجمین نشست آموزشی مربیان چهره به چهره استان و اعزام مربیان فعال طرح چهره به چهره استان به اردوی آموزشی زیارتی از دیگر برنامه‌ های دبیرخانه کانون‌های مساجد خراسان جنوبی در سه ماهه نخست سال جاری است.

شیرازیان از اهدای 10 عدد فاکس، هفت عدد کامپیوتر، 13 عدد پرینتر، 14 عدد قفسه و چهار دوربین به کانون‌های مساجد خراسان جنوبی در سال جاری خبر داد و گفت: همزمان با هفته نکوداشت مساجد برنامه‌های متنوعی از سوی دبیرخانه در استان اجرا می ‌شود.

وی با بیان اینکه برگزاری همایش خانه‌های آسمانی با حضور ائمه جمعه، مسئولان، ائمه جماعت و فعالان کانون‌های مساجد از مهم ‌ترین برنامه‌های دبیرخانه در هفته نکوداشت مساجد است، تصریح کرد: در این هفته ائمه جماعات و کارگزاران نمونه مساجد استان تجلیل می ‌شوند.