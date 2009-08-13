مازندران و تهران قهرمان تنیس روی میز و دوبل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، در این مسابقات که ظهر پنج شنبه پایان یافت شرکت‌ کنندگان مازندرانی و تهرانی توانستند بازی ‌های خوبی را به نمایش گذاشته و برتری خود را در میدان به اثبات برسانند.

بر پایه این گزارش، در تنیس روی میز انفرادی مریم صامت از مازندران، عاطفه کریمی از تهران و زینب حاجی ‌آبادی از کرمان اول تا سوم شدند.

همچنین فروغ احمدی از اصفهان، فرناز بهنیا از تهران و سارا شهداری از کرمانشاه در رده‌های بعدی رشته تنیس روی میز انفرادی قرار گرفتند.

در بخش دوبل نیز عاطفه کریمی و فرناز بهنیا از تهران، سارا شهداری و فهمیمه امیریان از کرمانشاه و فروغ احمدی و رقیه استواری از اصفهان اول تا سوم شدند.

فاطمه عزیزیان و فهمیمه همتیان از چهارمحال بختیاری، سحر علی ‌نژاد و آذرکیانی از مازندران و مریم محمدی و آسیه سهرابی از کردستان در رده‌های چهارم تا ششم بخش دوبل قرار گرفتند.