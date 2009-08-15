تولید فیلم بر اساس داستان سوره بقره/ همکاری با هلال تی وی ترکیه

به گزارش خبرنگار مهر، شمسی که از اوایل اردیبهشت‌ماه سال 85 مدیریت شبکه سحر را به عهده گرفته بود درباره عملکرد خود تا سال 88 به خبرنگار مهر گفت: در این سال‌ها آنچه در شبکه سحر مد نظر داشتم در قالب برنامه‌های مختلف اجرا کردم و از عملکرد شبکه راضی‌ام. سحر تا پیش از من در حوزه انیمیشن فعالیت نداشت، ولی در این سال‌ها به این مقوله پرداختیم.

وی در ادامه افزود: در حال حاضر چهار پروژه انیمیشن در برنامه‌های شبکه سحر قرار دارد. همچنین تعداد قابل توجهی مستند تهیه شده که می‌توانم به مستندهای "ساحل عاج" و "شیعیان فرانسه" اشاره کنم. تعدادی مستند از جمله "آشتی"، "یادداشت باد" با موضوع شهر سوخته و "صفویان" هم آماده پخش شده یا مراحل تولید را سپری می‌کنند.

مدیر سابق شبکه سحر با اشاره به تقویت دوبله کردی و ترکی فیلم‌ها و مجموعه‌های ایرانی گفت: در این سال‌ها به بحث دوبله توجه کردیم و اکنون دوبله آذری و کردی به نقطه‌ای قابل قبول رسیده است، تا یکماه آینده در سیمای کردی دو باکس سریال دوبله کردی خواهیم داشت. در مجموع عملکرد این شبکه مثبت بوده و مدیران و برنامه‌سازان برای ارتقای شبکه سحر کوشیده‌اند.

شمسی درباره افزایش فیلم‌های تلویزیونی در شبکه سحر گفت: قبل از آمدن من به شبکه سحر کارهای خوبی در زمینه تولید فیلم‌های تلویزیونی شده بود، اما با رویکرد سازمان صدا و سیما مبنی بر تقویت فیلم‌های تلویزیونی، شبکه سحر هم از این امر مستثنی نبود و میزان تولیداتش در این زمینه افزایش یافت.

وی با اشاره به تولید انیمیشن "آخرین فرستاده" گفت: تولید این انیمیشن تا دو سه سال آینده ادامه دارد. تولید فیلم سینمایی "ناسپاس" هم بر اساس داستان معروف سوره بقره در دستور کار قرار دارد. نگارش فیلمنامه فیلم "مخیریق" به پایان رسیده و داستان آن درباره فردی یهودی است که در رکاب حضرت محمد (ص) به شهادت رسید.

مدیر سابق شبکه سحر خاطرنشان ساخت: تولید یک کار مشترک درباره شخصیت مصعب بن عمیر با هلال تی وی ترکیه از دیگر برنامه‌های شبکه سحر است. مجموعه "مولانا" هم از تولیدات بزرگ شبکه سحر محسوب می‌شود و شهرام اسدی مشغول بازنویسی فیلمنامه آن است.

وی ارتباط شبکه سحر را با دیگر رسانه‌های خارجی برای تولید مشترک را اینگونه ارزیابی کرد: در مقولات فرهنگی و تاریخی با بسیاری از کشورهای همسایه اختلاف داریم، به همین دلیل نمی‌توانیم تولید مشترک زیاد داشته باشیم. مصعب بن عمیر هم از شخصیت‌هایی است که شیعه و سنی اختلاف زیادی درباره آن ندارند و به همین دلیل یک کار مشترک در این باره می‌سازیم.

شمسی درباره بازتاب برنامه‌های شبکه سحر در میان مخاطبان گفت: نظرسنجی‌های انجام شده رضایت مخاطبان را نشان می‌دهد. اخیراً نظرسنجی مرکز آکادمی علوم آذربایجان درباره برنامه‌های تلویزیون نشان می‌دهد سیمای آذری ما نزدیک به 29 درصد مخاطب دارد. البته این مرکز کاملاً دولتی است و نظرسنجی هم بی‌تاثیر از این موضوع نبوده است.

مدیر سابق شبکه سحر با اشاره به دستگیری دو برنامه‌ساز این شبکه در آذربایجان افزود: من از رسانه‌های داخلی و مکتوب در این زمینه گله دارم، چون به حقوق همدیگر کمتر توجه می‌کنیم در حالی که باید عرق بیشتری داشته باشیم. وقتی خبرنگاری را به جرم جاسوسی در ایران می‌گیرند تمام رسانه‌های غربی تلاش می‌کنند تا کار ناحق او را توجیه کنند.

وی در پایان گفت: اما وقتی همکاران در آذربایجان بدون دلیل مشخصی دستگیر می‌شوند، در حالی که ویزای آنها اعتبار هم دارد و بدترین توهین‌ها را به آنها می‌کنند و در شرایط نامساعد نگه می‌دارند، رسانه‌های ما حتی درباره وضعیت این دو برنامه‌ساز با من گفتگو نکردند. در این باره رسانه‌ها کم‌کاری کردند.