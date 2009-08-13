شناسایی 15 نفر به آنفلوانزای خوکی در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمدرضا مجدی ظهر پنجشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: تا کنون 200 هزار نفر مبتلا به بیماری آنفولانزای خوکی در سطح جهان و در ایران 196 نفر در ایران و 15 نفر در خراسان رضوی شناسایی شده اند.

رئیس مرکز بهداشت خراسان رضوی گفت: بیماری آنفلوانزای خوکی فی نفسه بیماری خطرناکی نیست و مانند آنفولانزای ساده با استراحت و مصرف مایعات بهبود می یابد.

وی با بیان اینکه 13 نفر از مبتلایان به آنفلوانزای خوکی در استان از سفرهای خارجی به ویژه حج عمره بازگشته بودند، ادامه داد: 2 نفر از مبتلایان نیز از اعضای خانواده مسافران مبتلا بودند.

مجدی افزود: علایم سرماخوردگی به خودی خود نشانه ابتلا به آنفولانزای خوکی نیست، اما کسانی که احساس نگرانی می کنند، می توانند با مراجعه به مراکز بهداشت در شهرستان ها که از سلامت خود اطمینان پیدا کنند.

وی ادامه داد: در صورت تایید ابتلای فردی به آنفلوانزای خوکی توسط واحد مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت شهرستان ها، امکانات لازم برای بستری کردن و درمان بیماران فراهم شده و در اسرع زمان اقدام خواهد شد.