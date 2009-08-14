مرکز گلستان صاحب مجتمع های خدمات فنی خودرویی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ابراهیم کریمی ظهر پنجشنبه به خبرنگاران در گرگان افزود: در این مکانها کلیه خدمات خودرویی و صنعتی برای آسایش مردم شهر ارائه می شود.

وی اظهار داشت: این مجتمعها که در نقاط پیرامون شهر احداث می شود به منظور متمرکز شدن خدمات برای خودروها و جلوگیری از ایجاد آلودگیهای صوتی و محیطی برای مناطق مسکونی و تجاری است.

شهردار گرگان بیان داشت: دو مرکز معاینه فنی خودرو نیز حدود یک ماه است که در شهر با تمهیدات شهرداری در حال خدمات دهی به شهروندان است.

کریمی، وجود این مراکز را برای افزایش ایمنی خودروها، کاهش آلودگی هوا و بررسی شرایط تعدیل مصرف سوخت، ارتقای کیفیت محصولات تولیدی شرکتهای خودروساز و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده بسیار مثبت ارزیابی کرد.

وی یادآورشد: راهنمایی و رانندگی موظفند نحوه تردد وسایل نقلیه موتوری و سیستم حمل و نقل شهری را به صورتی طراحی و سامان دهند که ضمن کاهش آلودگی هوا جوابگوی سفرهای روزانه شهری باشد.

وی عنوان کرد: جایگاه شماره یک معاینه فنی خودرو در جرجان نبش خیابان سجادیه و جایگاه شماره دو در جاده گرگان علی آباد جنب حمل و نقل گرگان دشت بار (گلدشت)واقع است.

شهردار گرگان با تبریک گرامیداشت روز خبرنگار نیز گفت: یک رسانه علاوه بر انعکاس اخبار و بیان دیدگاههای مردم ،باید عملکرد مسئولان را نیز مورد نقد و بررسی قرار دهد زیرا نقد منصفانه موجب پیشرفت و اصلاح امور می شود.

کریمی بیان داشت: نقد در نشریات به صورت های مختلف منعکس می شود و نقد تخریب گونه نه تنها نتیجه ای ندارد بلکه موجب دلسردی طرف مقابل نیز می شود.

وی با اشاره به برخی از تعالیم دین مبین اسلام در خصوص اهمیت مشورت گفت: از اصحاب رسانه استان می خواهم تا ضمن نقد عملکردها و بیان نقاط ضعف، راهکارهای پیشنهادی خود را جهت پیشرفت امور ارائه نمایند.

کریمی نقد منصفانه با رویکرد اصلاح امور را حرکتی مهم و با ارزش خواند و اظهار داشت: بیان دقیق و غیرمغرضانه اخبار از ویژگیهای یک رسانه خوب است.