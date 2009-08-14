حذف "شیرکوند" و دعوت از "عندلیب" / صدور ویزا برای بیش از 12 بازیکن!

به گزارش خبرنگار مهر، 13 بازیکن اعزامی به کمپ تمرینی چین که سه‎شنبه شب به کشور بازگشته بودند پس از یک روز استراحت از صبح روز پنجشنبه (22 مردادماه) آخرین دور تمرینات آماده‎سازی خود را برای کسب سهمیه از مسابقات انتخابی جام جهانی 2010 ایتالیا آغاز کردند.

علیرضا نادی، محمد موسوی عراقی، حسام بخششی، مجتبی عطار، عبدالرضا علیزاده، سعید معروف، مهدی مهدوی، حمزه زرینی، فرهاد نظری افشار، آرش کشاورزی، آرش صادقیانی، منصور زادوند و محمد محمد کاظم بازیکنانی هستند که تا 31 مردادماه و اعزام به محل برگزاری مسابقات زیرگروه جام جهانی در مجموعه ورزشی آزادی تمرینات خود را پیگیری می‌کنند. ضمن اینکه محسن عندلیب که نتوانسته بود تیم ملی را در کمپ تمرینی چین همراهی کند نیز به حضور در این مرحله از تمرینات فراخوانده شده است.

جالب اینکه احسن الله شیرکوند، لیبرو والیبال کشورمان از فهرست اردونشینان تیم ملی کنار گذاشته است. کادر فنی تیم ملی والیبال این بازیکن و همچنین احمد بابایی و علیرضا بهبودی را پس از بازگشت از صربستان و برای سفر به چین از این تیم کنار گذاشت اما آنها برای برپایی آخرین دور تمرینات هم به اردوی تیم ملی دعوت نشده‌اند.

این 14 بازیکن تا زمان اعزام تیم ملی به ژاپن تمرینات خود را در آزادی ادامه می‌دهند. امیر خوش‌خبر، سرپرست تیم ملی والیبال در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با در نظر گرفتن بسیاری از اتفاقات مانند آسیب‌دیدگی یکباره بازیکنان تا آخرین روز تمرینات 14 بازیکن را حفظ کرده و ترکیب اصلی را مشخص نمی‌کنیم. به همین دلیل برای بیش از 12 بازیکن ویزا تهیه کرده‌ایم تا جهت حذف یا حفظ هیچ یک از بازیکنان به مشکل ویزا برنخوریم.

آخرین مرحله مسابقات زیرگروه جام جهانی 2010 ایتالیا 6 تا 8 شهریورماه در ناگویا ژاپن و با حضور تیم‎های ملی ایران، ژاپن، کره‎جنوبی و قزاقستان در قالب گروه H برگزار می‎شود. دوتیم برتر این گروه سهمیه مسابقات ایتالیا را به دست می‌آورند. تیم ملی والیبال ایران نخستین دیدار خود در این رقابت‎ها را مقابل کره‎جنوبی برگزار می‎کند. برنامه کامل بازی‏ها به این شرح است:

جمعه - 6/6/88

* ایران - کره‎جنوبی

* ژاپن - قزاقستان

شنبه - 7/6/88

* ایران - ژاپن

* کره‎جنوبی - قزاقستان

یکشنبه - 8/6/88

* ایران - قزاقستان

* ژاپن - کره‎جنوبی