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۲۳ مرداد ۱۳۸۸، ۱۳:۰۳

شفقت:

سند توسعه استان بوشهر بومی تنظیم شده است

سند توسعه استان بوشهر بومی تنظیم شده است

بوشهر - خبرگزاری مهر: ابوطالب شفقت گفت: براساس دوراندیشی مقام معظم رهبری در تعیین سیاستهای کشور در افق 1404، استان بوشهر نیز اقدام به بومی کردن این سیاستها و برنامه ریزی برای توسعه این استان کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، استاندار بوشهر در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان بوشهر افزود: مدیران در قالب این سیاستها قدرت مدیریتی و توانمندی شان بالا می رود و با داشتن برنامه ای منظم می توانند بهتر برای توسعه این استان فعالیت کنند.

شفقت اظهار داشت: با تدوین برنامه ای منظم و کارشناسی شده موتور توسعه استان بوشهر به حرکت در خواهد آمد.

استاندار بوشهر با اشاره به نزدیکی هفته دولت گفت: امید دادن و ایجاد نشاط درجامعه از اهداف همه مسئولان در هفته دولت خواهد بود.

شفقت افزود: مدیران دستگاه های اجرایی و فرمانداران با در نظر گرفتن این اصل و ارائه برنامه ها و گزارش های کاری خود به مردم آنان را با فعالیت های صورت گرفته در طول یک سال گذشته آشنا کنند.

وی اضافه کرد: همه دستگاه ها برای تنظیم برنامه خود با معاونت های برنامه ریزی و عمرانی استانداری هماهنگی های لازم را داشته باشند.

کد مطلب 929015

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