سند توسعه استان بوشهر بومی تنظیم شده است

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، استاندار بوشهر در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان بوشهر افزود: مدیران در قالب این سیاستها قدرت مدیریتی و توانمندی شان بالا می رود و با داشتن برنامه ای منظم می توانند بهتر برای توسعه این استان فعالیت کنند .

شفقت اظهار داشت: با تدوین برنامه ای منظم و کارشناسی شده موتور توسعه استان بوشهر به حرکت در خواهد آمد.

استاندار بوشهر با اشاره به نزدیکی هفته دولت گفت: امید دادن و ایجاد نشاط درجامعه از اهداف همه مسئولان در هفته دولت خواهد بود .

شفقت افزود: مدیران دستگاه های اجرایی و فرمانداران با در نظر گرفتن این اصل و ارائه برنامه ها و گزارش های کاری خود به مردم آنان را با فعالیت های صورت گرفته در طول یک سال گذشته آشنا کنند .