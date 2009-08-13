به گزارش خبرنگار مهر در قم، جواد جودکی قبل از ظهر پنج‌شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه حجم زباله‌های شهری هر ساله نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته و روند صعودی طی می‌کند، گفت: در شرایط فعلی تمامی‌این زباله‌ها در سایت البرز که محل دفن زباله‌ها در استان قم است، دفن می‌شود.



وی ادامه داد: شهرداری قم با تلاشی بی‌وقفه اجرای چند طرح را که از آن جمله طرح بازیافت زباله است، دنبال می‌کند.



معاون خدمات شهری شهرداری قم یادآور شد: با اجرای طرح بازیافت زباله، زباله‌ها در ‌‌‌کارخانه‌ای که به همین منظور تأسیس شده تفکیک می‌شوند و مواد مفید همچون شیشه و آهن به چرخه تولید بازگردانده شده و سایر مواد غیر مفید موجود در زباله‌ها دفن می‌شوند که اگر مشکل تأمین برق مورد نیاز کارخانه رفع شود در آینده نزدیک شاهد راه‌اندازی کارخانه بازیافت قم خواهیم بود.



جودکی در خصوص میزان مشارکت شهروندان در تفکیک زباله‌ها گفت: هم‌اکنون این همکاری‌ها در سطح بسیار محدودی به چشم می‌خورد، چرا که هنوز فرهنگسازی لازم و زیرساخت‌های اصولی در این خصوص به وجود نیامده و نتوانسته‌ایم برای تحقق این طرح و نهادینه کردن آن حتی مخازن تفکیک زباله‌ها را در نقاط مبدا و در تمام سطح شهر ایجاد کنیم.



وی از واگذاری طرح تفکیک زباله‌ها در نقاط مبدا به بخش خصوصی خبر داد و تصریح کرد: درصدد هستیم به منظور اجرای هرچه سریع‌تر این طرح، بخش خصوصی را عهده‌دار این امر کنیم، به گونه‌ای که شهروندان ضمن مشارکت در این طرح، با تفکیک زباله‌هایشان مبالغی را نیز دریافت کنند.



معاون خدمات شهری شهرداری قم خاطرنشان کرد: یکی دیگر از طرح‌های در دست اجرای این مرکز ایجاد فضای سبز در سایت البرز است که مذاکرات لازم با سازمان جهاد کشاورزی قم به عمل آمده و اجرای هر چه سریع‌تر این طرح در گروی همکاری بیشتر این سازمان با شهرداری و تأمین آب مورد نیاز آن منطقه است.