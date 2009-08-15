حجت الاسلام سید جواد موسوی هوایی معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: درج پیامهای اخلاقی از طریق تابلوها و تلویزیونهای شهری با جدیت پیگیری می شود .

وی افزود: با استفاده از محیط تعاملی قرار است به دنبال توافق با سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهیه محتوا برعهده سازمان تبلیغات بوده و پیامها از طریق تابلوها و دیگر امکاناتی که در اختیار سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران هستند، منعکس و منتشر شوند .

حجت الاسلام موسوی هوایی همچنین در با اشاره به اینکه پیش از این قرار بود اول تیرماه پخش پیامها آغاز شود که به تعویق افتاده است، افزود: در بخش پیامهای متحرک با صدا و تصویر در تلویزیونهای شهری توافق ضمنی صورت گرفته است. نصب یکی از این تلویزیونها در اواخر ماه مبارک رمضان در دانشگاه سوره به اتمام می رسد و این تلویزیون در دانشگاه رو به خیابان نصب می شود تا از داخل و خارج دانشگاه قابل استفاده باشد.

معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی یادآور شد: تهیه محتوا برای تلویزیونهای شهری آغاز شده و کلیپها و بخشهایی از انیمیشنهایی که گویای پیامهای دینی است تولید شده است. اما قصد داریم این امر را ابتدا در تلویزیون دانشگاه سوره که متعلق به سازمان تبلیغات است به بهره برداری برسانیم و پس از آن به صورت عمومی تر این محتوا را در تلویزیونهای شهری ارائه کنیم.

وی اضافه کرد: سازمان فرهنگی هنری شهرداری به معاونت پژوهشی و ریاست سازمان اعلام آمادگی کرده اند که اگر محتوایی برای پخش تلویزیونهای شهری داشته باشیم آنها مورد پشتیبانی قرار می دهند.

حجت الاسلام سید جواد موسوی هوایی درباره تأخیر در پخش این پیامها گفت: از آنجا که دو دستگاه به طور مشترک می خواهند فعالیتی را آغاز کنند باید شرایط خاص هر دو دستگاه را درنظر گرفت رسیدن به نقاط مشترک و تفاهم ممکن است مدتی به طول بینجامد.

وی گفت: قرار است پخش پیامهای اخلاقی در تابلوهای شهری همزمان با ماه مبارک آغاز شود. از این رو درحال حاضر تلاش کردیم یک سلسله پیام های معنوی را برای ماه مبارک رمضان آغاز کنیم اما در حال حاضر نمی توان درباره نتیجه آن ابراز نظر کرد.