12 پروژه راه روستایی به صورت همزمان در آذربایجان غربی به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، مدیر کل راه و ترابری آذربایجان غربی ظهر پنجشنبه در مراسم بهره برداری از این پروژه ها که در محل طرح آسفالت و بهسازی راه روستای زنگلان بخش سیلوانای ارومیه برگزار شد اظهارداشت: این پروژه ها جزو پروژه های طرح لبیک هستند که با استفاده از اعتبارات و امکانات درون سازمانی این اداره کل در سطح راه های روستایی استان اجرا شده اند.

شهرام آدم نژاد ادامه داد: در قالب طرح لبیک 462 کیلومتر راه روستایی آسفالت و بهسازی می شود که عملیات زیر سازی آنها به اتمام رسیده است.

وی ادامه داد: در صورت تامین اعتبار، تا پایان شهریور ماه 250 کیلومتر دیگر از راه های روستایی استان نیز آسفالت شده و به بهره برداری می رسد.

آدم نژاد خاطرنشان کرد: : تاکنون 60 میلیارد ریال برای اجرای طرح لبیک در استان هزینه شده است.

همچنین امروز بهره برداری از نقشه راه های استان با حضور معاون وزیر راه و ترابری، نمایندگان مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسوولان استانی آغاز شد.

نقشه راه های استان(U.T.M) شامل مشخصات راه های استان نظیر ابنیه، عوارض طبیعی و احداثی، اطلاعات مربوط به جاده های استان است و با استفاده از نرم افزار( GIS) اجرا شده است.

طول کل پروژه های به بهره برداری رسیده راه و ترابری استان امروز 4/25 کیلومتر است که شامل 160 پل یک دهنه است.