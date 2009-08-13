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۲۲ مرداد ۱۳۸۸، ۱۵:۵۸

با حضور معاون وزیر راه؛

12 پروژه راه روستایی به صورت همزمان در آذربایجان غربی به بهره برداری رسید

12 پروژه راه روستایی به صورت همزمان در آذربایجان غربی به بهره برداری رسید

ارومیه - خبرگزاری مهر:با حضور معاون ساخت و نگهداری راه های روستایی وزیر راه و ترابری و جمعی از مسئولان آذربایجان غربی، بهره برداری همزمان از 12 پروژه راه روستایی ظهر پنجشنبه دراستان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، مدیر کل راه و ترابری آذربایجان غربی ظهر پنجشنبه در مراسم بهره برداری از این پروژه ها که در محل طرح آسفالت و بهسازی راه روستای زنگلان بخش سیلوانای ارومیه برگزار شد اظهارداشت: این پروژه ها جزو پروژه های طرح لبیک هستند که با استفاده از اعتبارات و امکانات درون سازمانی این اداره کل در سطح راه های روستایی استان اجرا شده اند.

شهرام آدم نژاد ادامه داد:  در قالب طرح لبیک 462 کیلومتر راه روستایی آسفالت و بهسازی می شود که عملیات زیر سازی آنها به اتمام رسیده است.

وی ادامه داد: در صورت تامین اعتبار، تا پایان شهریور ماه 250 کیلومتر دیگر از راه های روستایی استان نیز آسفالت شده و به بهره برداری می رسد.

آدم نژاد خاطرنشان کرد: : تاکنون 60 میلیارد ریال برای اجرای طرح لبیک در استان هزینه شده است.

همچنین امروز بهره برداری از نقشه راه های استان با حضور معاون وزیر راه و ترابری، نمایندگان مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسوولان استانی آغاز شد.

نقشه راه های استان(U.T.M) شامل مشخصات راه های استان نظیر ابنیه، عوارض طبیعی و احداثی، اطلاعات مربوط به جاده های استان است و با استفاده از نرم افزار( GIS) اجرا شده است.

طول کل  پروژه های به بهره برداری رسیده راه و ترابری استان امروز 4/25 کیلومتر است که شامل 160 پل یک دهنه است.

کد مطلب 929020

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