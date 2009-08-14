حسین بهبودی مدیر کل آموزش و پژوهش سازمان دارالقرآن الکریم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نمی توان تاریخ دقیقی برای آغاز برنامه آموزش مجازی قرآن ارائه کرد چرا که در حال حاضر سازمان در حال راه اندازی سیستم و آزمایش آن برای اطمینان حاصل کردن از کارایی آن در استانها است.

وی ابراز امیدواری کرد که شش ماه دوم امسال آموزش مجازی قرآن را بتوان راه اندازی کرد.

بهبودی گفت: از آنجا که می خواهیم این آموزش به یک کار ملی تبدیل شود نیاز به صرف زمان و انجام آزمایشهای بیشتر داریم چون با توجه به تنوع سرعتهای خطوط و پشتیبانی هایی که از سرعت اینترنت در سراسر کشور صورت می گیرد باید به صورت تصادفی آن را در سراسر کشور مورد آزمایش قرار دهیم تا از بازدهی آن مطمئن شویم .

وی تأکید کرد : آنچه را که به عنوان پادکست ( Podcast) از آن استفاده می کنیم در خلأ شبکه قوی پشتیبانی برای آموزش آنلاین است. برای رسیدن به شرایط آنلاین راه طولانی را در پیش داریم. اما این سیستم در غیاب شرایط استفاده آنلاین می تواند مورد استفاده قرار گیرد.