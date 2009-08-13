به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمود امراللهی قبل از ظهر پنج‌شنبه در مراسمی که با حضور نمایندگان بیمه‌های قم، مدیرکل و رؤسای ستادی اداره کل زندان‌ها، نماینده ستاد دیه کشور و مدیر عامل ستاد دیه استان و جمع کثیری از زندانیان برگزار گردید گفت: تمام تلاش سیستم بیمه کشور بر این است تا هموطنی به دلیل حوادث رانندگی و عدم استطاعت مالی جهت پرداخت دیه زندانی نشود و محکومانی که دارای بیمه نامه بوده‌اند و در زندان هستند با تسهیلات مرکز بیمه طرف قرارداد و بر اساس قوانین موجود دیه آنها پرداخت و همچنین زندانیانی که فاقد بیمه نامه بوده بر اثر حوادث عدم پرداخت دیه در زندان به سر می‌برند نیز براساس شرایط و مقررات مربوط دیه آنها از محل اعتبارات صندوق به زیان دیده پرداخت خواهد شد.



مدیر عامل صندوق تامین خسارات بدنی ضمن بیان این نکته که پرداخت دیه محکومان در قالب وام در قبال اخذ وثیقه معتبر امکان پذیر است افزود: محکومانی که توانایی بازپرداخت وام صندوق را ندارند در صورت احراز اعسار آنها توسط مراجع قانونی و قضایی، می‌توانند به صورت بلا‌عوض از تسهیلات صندوق استفاده کنند.



امراللهی با اشاره به این مطلب که هدف صندوق، پرداخت خسارات وارده به افراد فاقد بیمه نامه و زیان دیده‌های حوادث راهنمایی و رانندگی است گفت: اعتبارات این صندوق از محل واریز 5 درصد از حق بیمه شخص ثالث، 20 درصد جرائم راهنمایی و رانندگی 20 درصد هزینه‌های دادرسی به حساب صندوق تامین می‌شود که در صورت کمبود اعتبار، کمک‌های دولت نیز شامل حال صندوق خواهد شد.



54 نفر از ابتدای سال جاری تا کنون آزاد شدند



وی افراد تحت پوشش صندوق تأمین خسارات بدنی طی 10 سال گذشته را 5 هزار و 400 نفر اعلام و بیان کرد: در سال 87 تعداد افرادی که توانسته‌اند تحت پوشش صندوق قرار بگیرند 135 نفر و جمعا به مبلغ یک میلیارد و 132میلیون و 800 هزار تومان بوده و از ابتدای سال‌ جاری تاکنون تعداد 54 نفر و جمعا به مبلغ پانصدو پنجاه میلیون تومان، تحت پوشش قرار گرفته‌اند.



لازم به ذکر است در این مراسم به مشکلات مدد جویان راننده که به دلایلی در جهت حقوق حقه خود با شرکت‌های بیمه مشکل داشتند و یا مشمول دریافت تسهیلات صندوق تامین خسارت‌های بدنی می‌شدند رسیدگی شد.