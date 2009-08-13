سیستمهای حمل و نقل هوشمند به روان سازی ترافیک کمک می کند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سیدحسن محسنیان ظهر پنجشنبه در دومین روز از همایش علمی کاربردی سیستمهای حمل و نقل هوشمند (ITS) افزود: امروزه حمل و نقل و ترافیک شهری از مهمترین مسائل هر شهر به شمار می رود به طوری که یکی از اولویتهای مدیریت شهری، ساماندهی ناوگان حمل و نقل همگانی و افزایش بهره وری این سیستم است تا بتواند خدمات بهتری را به شهروندان ارائه کند.

وی یکی از روشهای مهم ارتقای سطح حمل و نقل را، استفاده از سیستمهای حمل و نقل هوشمند (ITS) عنوان کرد و گفت: سیستم حمل و نقل چهار نسل را پشت سر گذاشته است که به ترتیب شامل احداث تقاطع های غیر همسطح ، تکیه بر حمل و نقل همگانی، مدیریت تقاضاهای سفر و نهایتاً استفاده از خدمات (ITS) در حمل و نقل و به عبارت دیگر تردد امواج به جای تردد افراد است.

محسنیان با اشاره به اینکه در برنامه چشم انداز 20 ساله استان، افق و برنامه های آتی سازمان حمل و نقل ترافیک مشهد مشخص شده است، افزود: سازمان حمل و نقل ترافیک مشهد با فراهم آوردن اجزای سیستم های (ITS) که شامل زیرساختهای مخابراتی، انتقال داده ها و مدیریت اطلاعات است، تلاش می کند تا میزان تردد خودروها در شهر و هزینه های ناشی از آن و نیز زمان انتظار را در تقاطع ها کاهش دهد.

وی گفت: تاکنون اقدامات خوبی در خصوص به کارگیری سیستمهای حمل و نقل هوشمند انجام شده است که از آن جمله می توان به تجهیز 85 تقاطع سطح شهر مشهد به سیستم هوشمند، نصب 82 دوربین نظارت تصویری در سطح شهر، تجهیز مبادی ورودی شهر مشهد به سیستم راهداری هوشمند جهت تشخیص تعداد و نوع خودروهای ورودی به شهر و نیز نصب 9 تابلوی پیام متغیر به منظور اطلاع رسانی درسطح شهر اشاره کرد.

مدیر دفتر مطالعات سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد با بیان اینکه استفاده از سیستمهای حمل و نقل هوشمند 30 درصد از مشکلات حمل و نقل همگانی را کاهش می دهد، اظهار امیدواری کرد با به کارگیری این سیستمها، شاهد محدود شدن تقاضاهای شهروندان برای سفرهای غیر ضرور و برخورداری از محیط زیست سالم، ترافیک ایمن و روان و نیز کاهش زمان سفرهای درون شهری باشیم.