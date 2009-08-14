"تاریخ اندیشه سیاسی باستان" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب از جنبه گستره مطالعاتی یکی از آثار مهم در حوزه تاریخ اندیشه سیاسی باستان به شمار می‌رود.

این کتاب اندیشه سیاسی چین، یونان، روم، هند، ایران، مصر، بین‌النهرین و مسیحیت را ( از قبل از تاریخ تا سال 200 میلادی) مورد بررسی قرار می‌دهد.

اندیشه سیاسی هر کدام از حوزه‌های اشاره شده بر اساس دین و فلسفه منحصر به آن حوزه مورد توجه نویسنده بوده است.

در بسیاری از فرهنگها حکومت و زمامداری روحانیون یک هنجار بوده که این شیوه حکومت‌مداری از شکل مطلقه تا مشروط در نوسان بوده است.

این کتاب موضوعاتی چون فلسفه سیاسی، ایدئولوژی مذهبی، نظریه مبتنی بر قانون اساسی، اخلاق اجتماعی و فرهنگ سیاسی رسمی و عمومی را مورد بررسی قرار می‌دهد.