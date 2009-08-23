ناجیان غریق؛ فرشتگان فراموش شده

به گزارش خبرنگار مهر، هر گاه تلخی سراغ دریا و مسافران آن می آید افرادی هستند که از جان مایه می گذارند تا جانهایی را حیات بخشند و لبخند بر لبان همراهان بنشانند.

امدادگران نجات غریق که به خصوص در فصل تابستان در سواحل مستقرند تا در حد امکان آمار غرق شدگان دریا کاهش یابد فرشتگان نجاتی هستند که کمتر از آنها یاد می شود و اصولا همه عادت دارند به اینکه آمار غرق شدگان را بدانند تا اینکه چند نفر نجات غریق توانسته اند چه تعداد انسانهای در حال غرق شدن را نجات دهند.

ماهیهای خوشمزه، نسیم روح نواز، امواج خروشان، غروب دل انگیز، آواز مرغان دریایی، شادی کودکان بر ساحل رویایی و شنای خاطره انگیز تنها بخشی از زیبای های بصری گستره نیلگون خزر است که همه ساله میلیون ها نفر از سراسر ایران بزرگ را به سوی خود می کشاند.

بررسی ها نشان می دهد که استفاده از موهبت الهی دریا و بهره مندی از لذت تمدد اعصاب و آرامش در طبیعت بکر، انگیزه اصلی بیش از 90 درصد مسافران و میهمانی است که در فصل گرما به مازندران سفر می کنند. شنا در آبهای ساحلی عمده ترین دلیل حضور پر شمار مسافرانی است که در سواحل استان حضور می یابند.

مسئولان کم و بیش برای سالم سازی و فراهم آوردن امکانات در سواحل تلاش می کند و با استفاده از همه ظرفیتها و بسیج تمامی امکانات برای ایجاد خاطراتی خوش برای مسافران تابستانی زحمت می کشند که حضور واحدهای امداد و نجات جمعیت هلال احمر از بارزترین این تدابیر است.

با این وجود نگاهی به آمار افرادی که در سواحل مازندران به دلیل بی احتیاطی و نا آشنایی به فن شنا و عدم توجه به توصیه های ناجیان غریق و امدادگران هلال احمر غرق شده و جان باخته اند، کم نیست.

در چنین شرایطی امدادگران جمعیت هلال احمر مازندران و ناجیان غریق استان تنها پاسدارانی هستند که برای نجات جان مغروقین جان بر کف خود را به امواج خروشان و بعضا سهمگین خزر می سپارند تا با نجات جان انسانی از داغدار شدن خانواده های بسیاری جلوگیری کنند.

آنها ناجیان غریق و امداد گران جمعیت هلال احمر در واقع فرشتگان نجاتی هستند که بدون کوچک ترین چشمداشتی و تنها با انگیزه عمل به وظیفه خطیر انسانی و اخلاقی، به نجات مغروقین در سواحل و صیانت از جان مسافران و میهمانان دریا می پردازند و از صبح تا شام در زیر آفتاب سوزان ساحل و بر ماسه های داغ، لحظه ای دیده از دریا باز نمی گیرند تا مبادا فرزندی از فززندان این مرز و بوم و انسانی از انسان های کره خاکی از فرط هیجان و بی احتیاطی گرفتار امواج خروشان خزر شود.

امدادگران جمعیت هلال احمر همانگونه که خود می گویند نه نیازی به تمجید و تعریف دارند و نه انتظاری از کسی، چرا که آنها یاد گرفته اند مرد روزهای سخت و لحظه های دشوار باشند و در روزهای تقدیر و تشکر هم اگر قرار باشد نامی از آنها برده شود در آخر صف بایستند.

اما سینه امدادگران و ناجیان غریق سواحل مازندران مملو از حرف های شنیدنی و هیجان انگیز است که البته برای خودشان شاید تکراری و عادی شده است.

لذت نهایی آنها از این شغل سخت و پراسترس، تنها نجات جان انسان ها و مشاهده تمنای دعا و شکوفایی گل لبخند بر لبان خانواده ها است.

آنها به واقع امدادگری را شغل انبیاء می دانند و به این حرفه نجات بخش افتخار می کنند تنها این انگیزه است که می تواند به آنها انگیزه بدهد و مرهمی بر مشکلات معیشتی بی پایان آنها باشد که این روزها تقریبا گریبانگیر همه اقشار است.

امدادگران هلال احمر مازندران در 14 پایگاه امداد و نجات ساحلی تمرکز دارند و 235 ناجی غریق در سواحل استان در دو شیفت کاری به طور مستمر مستقر هستند و اینان در واقع فرشتگان نجاتی هستند که در لحظاتی که نفس ها به شمار می افتد برای برقراری جریان طبیعی زندگی از جان خویش می گذرند تا مبادا حادثه ای شوم خانواده ای را عزادار کند و لذت بهره مندی از موهبت الهی دریا در کام مردم تلخ شود.

اما با همه تلاشی که ناجیان غریق دارند کمتر نامی از آنها برده می شود و آنها در واقع ناجیان گمنام غریق هستند که هر گاه آماری از غرق شدگان داده شود شاید در حاشیه اشاره ای هم به آنها صورت گیرد.

نگاهی به آمارها نشان می دهد که متاسفانه شماری از مسافران و میهمانان دریا تنها به دلیل عدم توجه به هشدارهای امدادگران و ناجیان غریق و ناآشنایی به فن شنا در محدوده های خارج از مسیر طرح اسیر امواج می شوند.

توجه به آمار نجات بیش از 1800 غریق در سال گذشته و تداوم این روند در روزهای اخیر نشان دهنده اهمیت و بزرگی کار ناجیان غریق و امدادگران پرتوان جمعیت هلال احمر است.

آنچه مسلم است برای کاهش تلفات در سواحل مازندران که آزروی قلبی تمامی امدادگران و ناجیان غریق استان است همکاری مجموعه ای از دستگاهها و نهادها از قبیل فرمانداری ها، شهرداری ها، نیروی انتظامی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و به ویژه همکاری مردم، مسافران و میهمانان دریا ضروری است.

خبرگزاری مهر به سهم خود برای همه سربازانی گمنامی که در گوشه گوشه این خاک، بی ادعا در راه خدمت به مردم تلاش می کنند آرزوی توفیق روز افزون و پاداش عظیم الهی دارد.