غربی ها با نفت 80 دلاری مشکل دارند/ ارتقای جایگاه ایران در اوپک

سید محمد علی خطیبی در گفتگو با مهر در تشریح آخرین وضعیت قیمت نفت خام در بازارهای مختلف در سه ماهه پایانی سال 2009، با بیان اینکه همواره عوامل فعال در بازار به جای شرایط موجود برای انجام معاملات نفتی شرایط آینده را می بینند، گفت: در حال حاضر بازار نفت متاثر از وضعیت عرضه و تقاضا در ماه های پایانی سال 2009 است.

نماینده ایران در هیئت عامل سازمان اوپک با اشاره به اینکه پیش بینی می شود تقاضای فصلی نفت در ماههای پایانی سالجاری میلادی افزایش یابد، تصریح کرد: افزایش تقاضای فصلی نفت خام زمینه افزایش بهای جهانی نفت را در ماه های آتی رقم می زند.

وی با بیان اینکه علاوه بر تقاضای فصلی، از نظر عوامل بنیادین نیز تقاضا در 3 ماهه پایانی امسال افزایش می یابد، تبیین کرد: در این رابطه پیش بینی ها حاکی از آن است که در ماه های آتی با توجه به در پیش بودن فصل زمستان خریدها افزایش یابد.

خطیبی یادآور شد: اما با وجود اقدامات صورت گرفته کماکان اقتصاد جهانی تحت تاثیر رکود اقتصادی قرار دارد.

غربی ها با نفت 80 دلاری مشکل دارند

خطیبی در ادامه با تاکید بر این موضوع که هیچ گونه فشاری بر روی اعضای اوپک برای افزایش سقف تولید نفت این سازمان وجود ندارد، گفت: با توجه به بالا بودن سطح ذخیره سازی های نفت خام در نقاط مختلف دنیا، افزایش سقف تولید اوپک در نشست آتی مطرح نیست.

وی با بیان اینکه برخی از مصرف کنندگان نفت بر این باورند که با توجه به ضعیف شدن اقتصاد جهانی باید با کاهش قیمت نفت به اقتصاد آنها کمک شود، اعلام کرد: از این رو، آنها مخالف نفت گران بوده و معتقدند که باید بحران اقتصاد جهانی را با نفت ارزان بازسازی کرد.

نماینده ایران در سازمان اوپک با تاکید بر اینکه مصرف کنندگان با نفت 70 دلاری مشکلی ندارند، یادآور شد: اما با افزایش بهای نفت خام به بیش از 70 دلار فشار خود را بر روی سازمان اوپک افزایش می دهند.

این مقام مسئول با بیان اینکه مصرف کنندگان بزرگ نفت دنیا با نفت 80 دلاری مشکل دارند، تبیین کرد: ادعای برخی کشورهای این است که نفت بشکه ای 80 دلار به ادامه رکود اقتصاد جهانی دامن می زند.

وی با اشاره به این موضوع که این اعتقاد مصرف کنندگان بزرگ نفت خام را قبول نداریم، اظهار داشت: رکود ایجاد شده در اقتصاد کشورهای غربی به دلیل افزایش قیمت نفت خام نبوده بلکه دلیل اصلی ان مشکلات ساختاری اقتصاد این کشورها است.

ارتقای جایگاه ایران در سازمان اوپک

به گزارش مهر، این مقام مسئول در ادامه در رابطه با جایگاه ایران در بین کشورهای سازمان اوپک، توضیح داد: ایران یکی از 5 موسس اصلی سازمان اوپک بوده و هم اکنون نیز دومین تولید کننده نفت خام این سازمان به شمار می رود.

نماینده ایران در اوپک با تاکید بر اینکه این 2 عامل بر نقش و جایگاه ایران در بین کشورهای عضو اوپک افزوده است، خاطر نشان کرد: اما در حال حاضر تمامی اعضای اوپک در تصمیم گیری ها تنها یک رای دارند و کلیه تصمیمات با اجماع نظر اعضا گرفته می شود.

خطیبی با تاکید بر اینکه در افزایش نقش ایران در سازمان اوپک همه مسئولین وزارت نفت از سالهای گذشته تاکنون نقش داشته اند، تصریح کرد: اما در مجموع در طی 2 سال گذشته وزارت نفت همواره در سازمان اوپک به صورت فعال عمل کرده و به کلیه مسائل توجه داشته است.

تشکیل کمیته اثبات ذخایر نفت در اوپک

خطیبی در رابطه با انتشار گزارش ماه گذشته اوپک مبنی برای ارتقای جایگاه ونزوئلا به رتبه دوم بزرگترین دارنده ذخایر نفت خام سازمان اوپک و سقوط ایران در این رتبه بندی، گفت: در این رابطه سعی داریم کمیته خاصی را برای پیگیری این مساله در اوپک تشکیل دهیم تا زمانی که کشورهای عضو حجم ذخایر هیدروکربوری خود را اعلام می کنند این ذخایر به کمیته اعلام شود تا در زمان لازم بتوان از آن با استنادهای روشن دفاع شود.

نماینده ایران در اوپک از ارسال نامه ای به دبیر خانه این سازمان برای تشکیل کمیته مذبور خبر داد و افزود: در این رابطه منتظر جواب اوپک برای این موضوع هستیم.

پایبندی کامل ایران به رعایت سهمیه های اوپک

وی در ادامه با تاکید بر این موضوع که ایران به عنوان دومین تولید کننده بزرگ نفت خام سازمان اوپک به طور کامل به رعایت سهمیه های تعینن شده پایبند بوده است، اظهار داشت: کاملا به تعهدات خود در قبال سازمان اوپک پایبند هستیم.

گزارش و آمارهای منابع ثانویه را قبول نداریم

خطیبی همچنین در مورد انتشار برخی گزارشها در رسانه های خارجی مبنی بر کاهش پایبندی اعضای اوپک نسبت به رعایت سهمیه های تعیین شده، گفت: آمارهای مختلفی که توسط نشریات گوناگون بین المللی منتشر می شود چندان قابل اتکا نیست، زیرا منابع مختلف عدد و رقمهای مختلفی را منتشر می کنند.

نماینده ایران در سازمان کشورهای صادر کننده نفت با تاکید بر اینکه میزان پایبندی اعضای اوپک بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی دبیر خانه اوپک نگران کننده به نظر نمی رسد، تبیین کرد: منابع ثانویه معتقدند که میزان کاهش پایبندی اعضای اوپک از 80 درصد به کمتر از 70 درصد کاهش یافته که این موضوع را قبلول نداریم.

به گفته خطیبی، ارقام ارائه شده از سوی منابع ثانویه خیلی با یکدیگر تفاوت دارد و از این رو نمی توان به آنها استناد کرد.

به گزارش مهر، اوپک در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده که تولید نفت اعضای این سازمان برای چهارمین ماه متوالی با افزایش مواجه شده است.

بر اساس این گزارش، تولید نفت 11 کشور پایبند به نظام سهمیه‌بندی اوپک در ماه گذشته 105 هزار بشکه در روز افزایش داشته که بیشترین میزان این افزایش، به رشد غیرمنتظره عرضه نفت از سوی عربستان مربوط می‌شود.

برخی اعضای اوپک ترجیح می‌دهند به‌ جای پایبندی به نظام سهمیه ‌بندی با افزایش تولید به درآمدهای نفتی خود بیافزایند.

این امر باعث می‌شود پایبندی مجموع کشورهای اوپک به سهمیه‌های درنظرگرفته شده در ماه جولای تا سطح 68 درصد سقوط کند، این درحالی است که در ماه‌های ابتدای سال میزان پایبندی بالای 80 درصد بود.

درحال حاضر اوپک روزانه نزدیک به 1.4 میلیون بشکه بالاتر از سهمیه تولید خود نفت به بازار عرضه می‌کند.