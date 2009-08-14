عبدالرضا برهانی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، دیدار این تیم برابر سپاهان اصفهان را نبرد تیم‌های آسیایی در لیگ برتر دانست و در خصوص این دیدار گفت: بازیکنان تیم مس در طول هفته گذشته تمرینات بسیار خوبی را پشت سرگذاشته و برای دیدار با سپاهان کاملا آماده‌اند. ضمن اینکه در این مدت بسیاری از ناهماهنگی‌هایی که در تیم وجود داشت برطرف شده و قطعا شاهد ارائه یک بازی جوانمردانه و قابل قبول از سوی بازیکنان مس در این دیدار خواهیم بود.

وی ادامه داد: سپاهان یک تیم حرفه‌ای است که از کادر مدیریتی، فنی و بازیکنانی ارزشمند سود می برد، البته تیم مس هم یک تیم قدرتمند است که برای رسیدن به امتیاز کامل این دیدار در زمین مسابقه حاضر خواهد شد. ضمن اینکه رعایت اخلاق باید سرلوحه بازیکنان دو تیم قرار گیرد زیرا مهمتر از نتیجه ارائه یک بازی جوانمردانه از سوی هر دو تیم است.

مدیرعامل باشگاه مس کرمان در مورد حضور امیر قلعه نویی، سرمربی تیم سپاهان خاطرنشان کرد: قلعه نویی توانسته است تیمی قدرتمند را در سپاهان جمع کند، ضمن اینکه وی از نظر فنی هم یکی از مربیان برتر ایران است. البته جدا از هر نتیجه‌ای که در زمین مسابقه رقم می خورد، ما در بیرون زمین با یکدیگر دوست هستیم زیرا این نتایج با گذشته زمان فراموش می شود اما دوستی‌ها و رفاقت‌ها باقی می ماند.

برهانی نژاد همچنین اظهار داشت: در 4، 5 هفته نخست لیگ همیشه تیم‌ها قدرت واقعی خود را نمی توانند نشان دهند، به همین دلیل نتایجی که در این هفته‌ها بدست می آید، تعیین کننده نیست. همه طرفداران تیم ما باید در این مدت صبر داشته باشند و با حمایت‌های خود به تیم کمک کرده تا مس بتواند یکی از مدعیان اصلی قهرمانی در لیگ باشد.

وی در مورد شرایط سیفی و بازیکن عراقی تیم مس کرمان تاکید کرد: سیفی بازیکن خوبی است اما در جریان دیدار با پرسپولیس جوانی کرد. البته کمیته انضباطی باشگاه وی را به پرداخت 5 میلیون تومان جریمه نقدی، 5 میلیون تومان جریمه تعلیقی و 3 جلسه محرومیت از حضور در تمرینات محکوم که حضورش در دیدار با سپاهان بستگی به نظر آقای مظلومی دارد. ضمن اینکه "محمد علی کریم" هم از روز دوشنبه در تمرینات گروهی ما شرکت کرده و در صورت صلاحدید کادر فنی می تواند مس را برابر سپاهان همراهی کند.

مدیرعامل باشگاه مس کرمان در پایان در مورد مشکلات مالی این باشگاه گفت: در حال حاضر با لطف و حمایت مسئولان ارشد شرکت ملی مس ایران که علاقه زیادی به رشد و شکوفایی ورزش در کرمان دارند، مشکل خاصی نداریم و با این حمایت‌ها با قدرت بیشتری در مسابقات لیگ شرکت خواهیم کرد.