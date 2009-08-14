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۲۳ مرداد ۱۳۸۸، ۱۵:۳۷

حمایت از سرمایه گذاری خصوصی در سیستمهای حمل و نقل هوشمند مشهد

حمایت از سرمایه گذاری خصوصی در سیستمهای حمل و نقل هوشمند مشهد

مشهد - خبرگزاری مهر :شهردار مشهد گفت: با انتخاب شهر مشهد به عنوان پایلوت در موضوع حمل و نقل هوشمند اولویت کار بر استفاه از سرمایه بخش خصوصی است و از ورود بخش خصوصی در حوزه ITS استقبال می کنیم.

به گزارش  خبرنگار مهر در مشهد، سید محمد پژمان امروز در حاشیه سمینار علمی کاربردی سیستم های حمل و نقل هوشمند در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به تلاش مسوولان و کارشناسان حوزه حمل و نقل و ترافیک و بضاعت سازمان های اتوبوسرانی، تاکسیرانی، مشهد به عنوان شهر پایلوت در موضوع سیستم های حمل و نقل هوشمند انتخاب شد.

وی برگزاری سمینار علمی کاربردی سیستم های حمل و نقل هوشمند را باعث تبادل تجربیات و تجمیع بضاعت همه شهرها در دبیرخانه سیستم های حمل و نقل هوشمند خواند و حمایت مالی دولت را موجب تسریع روند اجرای ITS در سطح کشور و کلانشهرها خواند.

شهردار مشهد ابراز امیدواری کرد: با اختصاص اعتبارات ویژه ITS به مشهد به عنوان شهر پایلوت در موضوع سیستم های حمل و نقل هوشمند تا پایان سال جاری شاهد ارایه خدمات مثبت این سیستم به مردم شریف مشهد باشیم.

پژمان اجرای سیستم های حمل و نقل هوشمند را موجب جمع آوری سریع اطلاعات دقیق و تصمیم گیری صحیح و به هنگام دانست و گفت:  امیدواریم تا پایان سال آینده سیستم های حمل و نقل هوشمند در سایر بخش های حمل و نقل عمومی اجرا شود.

وی کنترل و نظارت دقیق حمل و نقل عمومی، از خواب افتادگی ناوگان و رفع بسیاری از مشکلات ترافیکی را از جمله نتایج اجرای سیستم های حمل و نقل هوشمند عنوان کرد .

وی  افزود: ITS نقطه عطف و جهشی بلند به سوی ارایه خدمات حمل و نقل شایسته به مردم و زایران امام رضا (ع) است.

کد مطلب 929135

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