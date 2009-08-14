ناوگان اتوبوسرانی شهری در شیراز مجهز به سیستم کارت شهروندی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد صادق بزنجانی امروز درسمینار علمی کاربردی سیستم های حمل و نقل هوشمند افزود: پروژه کارت شهروند الکترونیک در شیراز در سال 86 به اتمام رسیده و در سال گذشته وارد عملیات اجرایی شد و در خرداد سال جاری به بهره برداری رسید.

وی ادامه داد: مطالعات استفاده از کارت شهروندی الکترونیکی در حوزه تاکسیرانی در شیراز به اتمام رسیده و در مرحله انتخاب پیمانکار هستیم.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز از تجهیز یک هزار دستگاه تاکسی گردشی به سیستم کارت شهروندی الکترونیکی که شامل GPS، تاکسی متر، چاپگر و GPRS است تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: با نصب سه دستگاه هوشمند، طی یک ماه آینده از این کارت برای کنترل پارک های حاشیه ای استفاه خواهد شد.

بزنجانی با اشاره به تصویب محدوده ترافیکی شیراز ادامه داد: در حال برنامه ریزی و مطالعه برای کنترل الکترونیکی این محدوده هستیم و امیدواریم این سیستم تا پایان سال جاری اجرایی شود.

وی با بیان اینکه تمامی فعالیتهای حوزه ITS در شیراز با هزینه 30 میلیارد ریال انجام شده است بر لزوم ورود بخش خصوصی به این عرصه تاکید کرد و از تمامی سرمایه گذارانی که تمایل به ورود به حوزه کنترل هوشمند محدوده ترافیکی شیراز دارند، دعوت کرد برای ارائه پیشنهادات خود به شهرداری شیراز مراجعه کنند.

